Люди молятся за госпитализированного Николая Расторгуева

Стало известно о срочной госпитализации Николая Расторгуева. Официальный представитель рассказал о состоянии артиста.

Весть о срочной госпитализации лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева стала громом среди ясного неба. Встревоженные представители СМИ немедленно связались с официальным представителем артиста Олегом Головко. Тот оказался немногословен. "Все стабильно, остальная информация будет позже", – цитирует концертного директора Николая Расторгуева "Звезда".

Многочисленные поклонники живо отреагировали на известие о госпитализации фронтмена группы "Любэ". "Ээээ, он хороший дядька. Здоровья ему", "Николай! Выздоравливай!!", "ЗДОРОВЬЯ ЕМУ НИКОЛАЙ ДЕРЖИСЬ", "Дай Бог скорейшего выздоровления", "Дай бог здоровья!!!! Мы с тобой все!!!", "Желаем здоровья и долгих лет!", "Дай бог здоровья", – высказались в социальных сетях фанаты артиста.

Напомним, певец должен бы выступить на праздничном концерте, посвященном Дню России, в Туле. Однако Николай почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую. По некоторой информации, исполнителю диагностировали сердечный приступ. В итоге, на тульскую сцену группа "Любэ" вышла без своего бессменного лидера. Солировали им местные артисты, передает Starhit.

Впервые Николай Расторгуев вышел на сцену в 1978 году. Тогда артист состоял в коллективе "Шестеро молодых". Однако артист получил популярность, когда стал фронтменом группы "Любэ", а его раскруткой занялся продюсер Игорь Матвиенко.

В феврале Николай Расторгуев отметил юбилей. Артисту исполнилось 60 лет. Однако сам певец уверен, что только сейчас начинает по-настоящему жить. "Моя мама – ей 87 лет – говорит, что старость наступает после 80 лет, после 60 же идет самая настоящая жизнь, а до того – только подготовка к ней, – уверил корреспондента Dni.Ru Расторгуев. – А такого понятия, как "пенсия", в нашей профессии не существует, я решил держаться до конца".