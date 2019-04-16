Цымбалюк-Романовская с оркестром погибшего Халилова устроила сюрприз для любимых россиян

Нынешний год богат на концерты, которые, несомненно останутся в анналы современной музыкальной культуры. О них меломаны будут говорить как об исторических и гордиться тем, что побывали. Среди них – первый за десять лет сольник Аллы Пугачевой в Кремле и выступление Виталины Цымбалюк-Романовской в Доме кино.

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