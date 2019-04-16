Цымбалюк-Романовская с оркестром погибшего Халилова устроила сюрприз для любимых россиян
Как же долго тянется время! Еще полтора месяца ждать до выступления Виталины Цымбалюк-Романовской в Большом зале Дома кино! Это легендарная сцена, на которой проходили премьеры фильмов, творческие встречи. Здесь же прощалась с легендами кино...
25 мая на сцене будет царствовать одна из лучших пианисток страны - Виталина Цымбалюк-Романовская. Она совместно со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным представит программу с символичным названием "Люди с экрана".
"Люди с экрана" – это шлягер композитора Владимира Быстрякова. Это легендарный композитор и пианист из Киева, который дружил и работал с Арменом Джигарханяном. Он – автор музыки к мультфильму "Остров сокровищ", композиций "Куда уехал цирк?" и "Леди Гамильтон",
Но "Люди с Экрана" – это еще и самое точное определение для Прохора и Виталины. Кажется, больше, чем про эту прекрасную пару, о нашей стране ни о ком не говорят. Молодые, счастливые, яркие, талантливые – их имена у всех на устах.
В программе примут участие друзья Шаляпина и Цымбалюк-Романовской – Марина Девятова, Маргарита Быстрякова и Владимир Быстряков, а также оркестр военно-музыкального училища им. генерала В. М. Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. А прозвучат русские народные песни, песни советских и российских композиторов, а также фортепианные произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.
Виталина Цымбалюк-Романовская окончила Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского, она лауреат международного конкурса Steinway-Paris. Пианистка признается, что особенно гордится появлением на сцене оркестра Халилова. Напомним, Валерий Михайлович Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе в Сочи самолета Минобороны России, направлявшегося в Хмеймим (Сирия). Вместе с ним погибли 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля.
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