"Мой глаз перестал видеть": иссохший сын Васильевой ослеп
Наследник актрисы поделился случившимся с ним несчастьем. "Только что сделали укол в глаз и положили в больницу..." – констатировал мужчина.
Филипп Васильев решил донести до пользователей Сети свою печальную историю, чтобы они хорошо задумались перед тем, как сильно худеть. "Предупреждение. Диетами сегодня никого не удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то, что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу", – заявил наследник Татьяны Васильевой.
Актер рассказал, что сидел на низкокалорийной (2000 калорий в день) диете, благодаря чему похудел на 40 килограммов. На снимке Филипп Васильев действительно выглядит не просто худым, а иссохшим.
"Думаю, как следствие пошло кровоизлияние, и мой глаз перестал видеть... Спасибо 67-й больнице на Саляма Адиля, очень надеюсь, что вернут зрение", – резюмировал сын Васильевой. Пользователи соцсети были шокированы этой новостью и поддержали артиста, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Кроме того, поклонники попросили подробнее описать диету сына Васильевой, чтобы не повторить его ошибку. Многие вообще не поняли, для чего актер с нормальным телосложением истязал себя.
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