Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену

Анастасия Бегунова рассказала о семейном конфликте. По словам женщины, муж плевал ей в лицо и кидался с ножом.

Журналисты наперебой поливают грязью бывшую невестку актрисы Татьяны Васильевой Анастасию Бегунову. Наконец, она устала от сплетен и решила сорвать все маски. "Я и так терпела слишком долго, – пояснила Бегунова. – Начался мой брак "с Васильевыми" с обмана – он же и разрушил нашу семью. Я готова разорвать искусно сотканную им паутину недоговоренностей, умалчиваний и неправды".

"Филипп, лишенный отца и выросший при слишком занятой маме, с четырнадцати лет начал выпивать, – отзывается Анастасия о бывшем супруге. – Сам мне рассказывал, что гасил скуку алкоголем. Татьяна Григорьевна по этому поводу замечала: я столько в сына вложила – и получилось то, что получилось!"

До свадьбы с Анастасией сыну Васильевой удавалось скрывать свою пагубную привычку. А когда у Бегуновой родился первый ребенок, у супруга случился первый срыв. "Придя с работы, я увидела следующую картину: Филипп стоит в коридоре покачиваясь и держит на руках ребенка. С этого момента мы жили от срыва к срыву... На моей памяти их было четыре – каждый по месяцу, – вспоминает Анастасия. – Я будто жила с оборотнем, которому нравилось наводить ужас на жену. Уровень агрессии зашкаливал: Филипп не бил меня, но замахивался. Однажды даже за нож схватился, погнался – я прижалась к книжному шкафу. Тогда я позвонила свекрови, вместе вызвали врачей, Филипп вырывался, буйствовал, плевал мне при них в лицо..."

Понятно, что жить в такой обстановке Анастасия с детьми не могла. Было принято решение о разводе. "Филипп писал по ночам СМС: "Будь ты проклята, ведьма, со всеми твоими выродками!" Я уточняла: "Выродки – это наши сыновья?" У меня телефон полон такими сообщениями", – цитирует Бегунову журнал "Караван историй". А о своей нынешней жизни она говорит так: "Я вздохнула с облегчением: страшный период моей жизни закончился. С Васильевыми по решению суда мы заключили мировое соглашение касательно порядка общения с внуками: Васильевы могут видеться с детьми каждые выходные. Но никаких попыток к этому после нашего расставания не предпринимается, мальчиков даже с днем рождения не поздравили".