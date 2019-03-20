Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
Станислав Садальский опубликовал фотографию сильно похудевшего 40-летнего Филиппа в Instagram. Актер признает, что может ошибаться, но все же ему кажется, что подобные издевательства над своим телом могут быть опасны.
"Ошарашил, когда заявил – я хочу,чтобы талия была как у мамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало... просто кожа и кость.... Уже опасно, вам не кажется? (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – интересуется Садальский мнением подписчиков. При этом, отмечает актер, Татьяна Васильева радуется успехам своего отпрыска.
Станислав Садальский известен резкими комментариями в адрес российских звезд. На днях артист прокомментировал сообщения о "покушении" на Филиппа Киркорова. Фигурант по делу заявил, что заказчиком покушения был Максим Галкин. Однако Садальский заявил, что Галкин не мог придумать такой план – он, по мнению актера, "тупой". Для разработки истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнению артиста, обладает Филипп Киркоров.
Станислав Садальский известен также довольно жестокими розыгрышами, которые устраивает своим друзьям. Татьяна Васильева как-то рассказывала, что актер поделился в соцсетях ее неудачной фотографией с бутылкой в руках, сопроводив снимок призывом к спасению артистки от алкоголизма. Васильева плакала два дня, однако потом Станислав Садальский своими милыми шутками восстановил их отношения, напоминает "Газета.ру".
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