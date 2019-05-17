"Мне повезло": Боярский сделал признание об интимных сценах

Знаменитый актер участвует в съемках четвертой части "Гардемаринов". Михаил Боярский рассказал о пикантных моментах.

Съемки фильма проходят в Крыму. Режиссером картины, как и прежде, является Светлана Дружинина. Михаил Боярский сыграл воскрешенного создателями ленты шевалье Сержа Де Брильи.

Дружинина на своей странице в Instagram разместила видео, показав артиста и его дублера – декоратора Яшу. В ролике Боярский рассказал, что мужчина заменяет его в пикантных сценах.

"Иногда он меня в интимных местах дублирует. Мне повезло. Что не получается, он сразу – раз и фить-фить!" – цитирует смеющегося актера Пятый канал.

Подписчики режиссера восхитились кадрами с Михаилом Боярским: "Какие вы все молодцы! Столько позитива, радости, настроения дарите нам! Обожаю всех", "Михаил Сергеевич потрясающе выглядит и, как всегда, с прекрасным чувством юмора!", "Наши любимые! Приятно видеть!"

По сюжету герой Михаила Боярского весьма любвеобилен. В одной из предыдущих частей фильма шевалье погиб, однако Светлана Дружинина, как и обещала фанатам, воскресила его, пишет Teleprogramma.pro.