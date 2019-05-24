"Я уничтожу твою жизнь": обворованный Панин впал в ярость
Алексей Панин обещал устроить премьеру картины под названием "Я вернулся" в первой половине 2019 года. Однако теперь он вынужден сообщить подписчикам в Instagram, что это событие переносится на неопределенный срок.
"Ребятки, меня многие спрашивают, когда выйдет мое кино. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что оператор, с которым я работал, оказался вором. Его зовут Сюткин Александр. Я спустя только какое-то время узнал, что человек – подлец. Он, оказывается, кинул огромное количество людей в мире кино и шоу-бизнеса, хотя сам не имеет к нему отношения", - заявил Панин в опубликованном видео.
Актер назвал Сюткина человеком, который с трудом нажимает кнопку Play, и заявил, что тот употребляет наркотики. "Я уничтожу, Саша Сюткин, твою жизнь. С моими друзьями-артистами Володей Епифанцевым, Никитой Джигурдой, Сашей Головиным мы готовим видеообращение. Сделаем большой флешмоб по стране, чтобы все знали, что с тобой работать нельзя", – пригрозил он исчезнувшему оператору.
Как сообщает "Вокруг ТВ", ранее в интервью этому изданию Алексей Панин нахваливал Александра Сюткина. Артист рассказывал, что тот работал вторым оператором на съемках "Гарри Поттера" и "Трансформеров", а также сотрудничал с Леди Гагой и Бейонсе.
Алексей Панин снимает свою картину с лета прошлого года в Саратове. Фильм "Я вернулся" основан на рассказах Аркадия Аверченко. В Сеть уже просочилось множество скандальных историй о том, что происходит на площадке.
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