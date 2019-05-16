Гагарина разделась на московской крыше

Полина Гагарина выложила в Instagram новые фотографии. На них звезда предстала в довольно откровенном наряде.

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Певица Полина Гагарина показалась в коротком белом топе, еле прикрывающем грудь, от дизайнера Александра Терехова и в мини-шортах от Dior. Под фото артистка интересуется у подписчиков, какой кадр удачнее.

Но фанаты первым делом обратили внимание на грудь артистки. Она выставила свои прелести напоказ, забыв про бюстгальтер, отмечают они.

Гагарина, впрочем, проигнорировала негатив в комментариях. Певица предпочитает делиться хорошим настроением с поклонниками, передает Пятый канал.

"Лето в городе! Как же хорошо в Москве", – отметила Гагарина.

В целом кадры вызвали огромный ажиотаж среди подписчиков. Все наперебой начали голосовать, какая фотография лучше. Многие фанаты оставляли комплименты артистке, признавшись, что так и не смогли выбрать.

"Какая вы красивая! Удачи вам!" – пожелала одна из обожательниц.

Ранее Полину Гагарину обвинили в копировании Анастасии Волочковой. Артистка разместила на свой страничке в Instagram фотографию со шпагатом. Многие подписчики раскритиковали звезду за подражание бывшей приме-балерине Большого театра.