Гагарина разделась на московской крыше
Певица Полина Гагарина показалась в коротком белом топе, еле прикрывающем грудь, от дизайнера Александра Терехова и в мини-шортах от Dior. Под фото артистка интересуется у подписчиков, какой кадр удачнее.
Но фанаты первым делом обратили внимание на грудь артистки. Она выставила свои прелести напоказ, забыв про бюстгальтер, отмечают они.
Гагарина, впрочем, проигнорировала негатив в комментариях. Певица предпочитает делиться хорошим настроением с поклонниками, передает Пятый канал.
"Лето в городе! Как же хорошо в Москве", – отметила Гагарина.
В целом кадры вызвали огромный ажиотаж среди подписчиков. Все наперебой начали голосовать, какая фотография лучше. Многие фанаты оставляли комплименты артистке, признавшись, что так и не смогли выбрать.
"Какая вы красивая! Удачи вам!" – пожелала одна из обожательниц.
Ранее Полину Гагарину обвинили в копировании Анастасии Волочковой. Артистка разместила на свой страничке в Instagram фотографию со шпагатом. Многие подписчики раскритиковали звезду за подражание бывшей приме-балерине Большого театра.
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