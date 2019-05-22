"Это нечестно": Пересильд удивила признанием о Пугачевой
Такое решение артистки стало для всех неожиданностью. Не менее удивительно и признание Юлии Пересильд о том, как она к нему пришла. Ведь сыграть в кино легенду отечественной эстрады было бы честью для многих.
"Я отказалась от этой истории. Я не верю, что кто-то мог сделать Пугачеву звездой. Никто из ее окружения, из любимых людей, ее мужей. Только она сама! А играть придуманную легенду я бы не смогла. Это нечестно и против моей совести", - цитируют знаменитость "7Дней". По словам Юлии Пересильд, Алла Пугачева – и сама невероятная актриса.
Артистка искренне не понимает, почему Примадонна не сыграла в кино какие-то большие драматические роли. При этом Пересильд в апреле спела для Пугачевой на концерте "Гоголь-центра" в честь юбилея певицы.
Тогда артистка вместе со своим однокурсником Павлом Акимкиным исполнила композицию "Ты не стал судьбой". Юлия Пересильд призналась, что для нее было счастьем выступать перед Аллой Пугачевой.
О том концерте Юлия Пересильд ранее рассказала на своей странице в Instagram. "Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! От ответственности!.. Что происходило за кулисами, как выходили артисты со сцены – со слезами, объятиями, поцелуями... как мы все смотрели за кулисами за каждым, кто на сцене... как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, как это закончилось..." – написала Юлия Пересильд.
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