Исхудавшая Джоли вернулась к скандалисту Питту

Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом. Развод благотворно повлиял на отношения голливудских звезд.

Анджелина Джоли и Брэд Питт после официального развода ведут размеренную жизнь. Конфликты позабыты, отношения между бывшими супругами спокойные.

"Им обоим было известно, что нужно двигаться вперед – каждому в своем направлении. Драмы больше нет, вся пыль осела. Сейчас они, как и всегда, сосредоточены на детях", – заявил источник в окружении актеров.

Дети, опека над которыми во время затянувшегося бракоразводного процесса была яблоком раздора для голливудских знаменитостей, теперь проводят время с обоими родителями. По данным источника, они гордятся тем, что тем удалось наладить отношения. Анджелина особенно близка с младшей дочерью Вивьен, и проводит с ней много времени, приводит слова инсайдера издание Entertainment Tonight.

Анджелина Джоли страдает от паралича Белла – эта болезнь влияет на мышцы лица. Актриса похудела до 42 килограммов, однако продолжает сниматься. Она исполнила главную роль в фильме "Малефисента: Владычица тьмы".

Продолжение истории о сказочной злодейке с непростой судьбой выйдет на экраны в октябре. Звезда Голливуда выглядит в картине устрашающе: скелетообразное лицо, рога, сверкающие зеленые глаза.

Брэд Питт тем временем не испытывает недостатка в женском внимании. Не так давно он посетил вечеринку в честь 50-летия своей бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон. Поговаривают, что роман экс-любовников вспыхнул с новой силой.

Ранее стало известно о завещании Анджелины Джоли. Немалую часть многомиллионного состояния актриса отписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. Остальных детей она лишила наследства.

