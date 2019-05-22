"Озабоченная": Глюк’oZу заплевали за вульгарный вид
Кадр, на котором знаменитость сидит в неприличной позе, привел подписчиков артистки в шок. Они были неприятно удивлены, заявив, что устали от столь откровенных снимков певицы Глюк’oZы.
"Очень вульгарно, вы же мама, какой пример вы показываете своим детям", "А что с вами случилось? Такие безобразные фото выставляете", "Постоянно раздетая, озабоченная что ли? Комплексы, которые требуют лайков?" "Вы же мама! Как-то пошло", "Позорище...", "Баба рехнулась окончательно, срочно санитаров!", – прокомментировали пост певицы Глюк’oZы подписчики. Отвечать на плевки в свою сторону звезда не стала.
Напомним, артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Влюбленные редко публикуют совместные фото. Певица Глюк’oZа родила супругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе с мужем.
Отметим, что 32-летняя певица Глюк’oZа любит дразнить поклонников пикантными снимками. Она то и дело хвастается своей фигурой в облегающем платье, купальнике или кружевном боди. Однако откровенные снимки зачастую вызывают противоречивую реакцию критически настроенных пользователей Сети, которых хлебом не корми – дай поругать звезду.
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