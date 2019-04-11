"Опять голая": закрывшая прелести Глюк’oZа взбудоражила народ
В последние несколько месяцев в Instagram певицы было затишье. Артистка погрузилась в дела и забросила микроблог. Однако накануне Глюк’oZa решила все исправить.
"Скучали?" – написала она и опубликовала свежий снимок. Наталья запечатлена в прозрачном кружевном боди белого цвета. Наряд звезды не оставляет простора для воображения: сквозь него проглядывает грудь. Соски Чистяковой-Ионовой прикрыты звездочками.
Отметим, что нижнее белье выгодно подчеркивает фигуру звезды, что не могли не заметить подписчики. Они писали, что надо быть очень трудолюбивой, чтобы, родив двух детей, сохранить девичьи формы.
Меж тем у некоторых интернет-обывателей пикантный снимок вызвал раздражение. Фолловеры отмечали, что в таком виде надо показываться исключительно мужу, а народ завлекать творчеством, а не "обнаженкой".
"Все смотрят на кусок попы, которая выглядывает? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем замужней женщине такие фотки выкладывать?", "Видно, что дома не все в порядке в личных отношениях, когда развод?", "Опять голая... Для кого эти фото... Не серьезно уже...", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно 👎", "Когда уже голяком?", – рассуждали подписчики Натальи Чистяковой-Ионовой.
Напомним, Наталья Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Певица родила супругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе с мужем.
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