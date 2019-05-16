Глюк’oZa выставила напоказ свою грудь
Артистка накануне побывала в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Девушка приехала туда ради выставки FACES своего друга – известного fashion-фотографа Данила Головкина. Мужчина представил там более 60 своих работ.
На видео Глюк’oZa предстала перед поклонниками в белой блузе с очень глубоким декольте и черных высоких брюках клеш. Такой наряд, конечно, не мог остаться без внимания.
Подписчики, как всегда, встали по разные стороны баррикад. Некоторые осуждающе отнеслись к такому наряду.
"Что, за необходимость постоянно все оголять на всеобщее обозрение? Больше показать некому! Какая клиника, смотреть там не на что, какая-то пошлятина", – съязвила подписчица.
Но большинство фанатов начали осыпать Глюк’oZу комплиментами за выбор такого смелого образа: "Как же вы круто выглядите!Красота".
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