"Заливала во все отверстия": откровенное признание Юлии Пересильд

Долгие перелеты, бессонные ночи, съемки в экстремальных условиях – жизнь актеров очень сложная. Юлия Пересильд знает, что часто ради роли приходится сильно рисковать.

"Во время съемок короткометражного фильма "Поцелуй креветки" Кирилла Серебренникова мы с Юрой Чурсиным прыгали в Москву-реку с моста у Павелецкого вокзала, – откровенно рассказала актриса. – Я была только в нижнем белье и потом заливала в себя литрами дезинфицирующие средства: в рот, в нос, в уши, во все отверстия. Потому что купание в Москве-реке для меня – очень экстремальное приключение!"

"Ну и, конечно, как не вспомнить актерские любимые, в кавычках, истории, когда зиму снимали летом, а лето зимой, – продолжает Юлия. – И пришлось париться в шубах при 30-градусной жаре или наоборот – изображать пляжный сезон, ныряя в ледяную воду в ноябре..."

По словам актрисы, любая съемочная площадка – это всегда минное поле. "Этого не будет видно в кадре, но, в принципе, даже просто разложенные светотехниками провода у тебя под ногами при удачном соприкосновении с водой могут дать невероятный эффект. Как-то во время репетиции взорвался световой прибор, во все стороны полетели осколки, и мне немного порезало ноги, руки. По счастливой случайности, глаза были закрыты солнцезащитными очками, только они уберегли меня от более серьезных последствий", – цитирует актрису журнал "7Дней".

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 29 Июл 2018 в 12:23 PDT

Как писали Dni.Ru, Пересильд уже давно состоит в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, который старше ее на 33 года. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось.