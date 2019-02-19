"Пусть он переживает!": Дерзкое заявление Проскуряковой об измене Николаеву

Юлия Проскурякова ответила на самые неудобные вопросы своих фанатов. Молодая супруга автора-песенника и исполнителя Игоря Николаева откровенно рассказала об изменах, брачном договоре и отношении к Наташе Королевой.

Юлия Проскурякова предложила своим подписчикам аккаунта в Instagram задать ей любые вопросы, потому что, по мнению певицы, ее совсем не знают. "Друзья! Прочитав Ваши последние комментарии и сообщения в директе я поняла, что многие совсем не знают меня, как человека... и хотят узнать обо мне больше, чем можно прочесть в Википедии и интернете... и я решила попробовать ответить на ваши вопросы прямо здесь) спрашивайте, что вам интересно обо мне в комментах, попробую отвечать максимально честно и откровенно!!! (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим.ред.)" – предложила артистка.

Как выяснилось, поклонников певицы интересовали подробности ее частной жизни с Игорем Николаевым. Пара вместе уже восемь лет, однако то и дело возникают слухи о неверности супругов. Более того, в ходе обсуждений всплыли данные о некой тайной квартире Игоря Николаева, где он якобы встречается с другими женщинами.

Юлия Проскурякова категорично прокомментировала эти сплетни. "Нет такой квартиры, что за бред? У нас в одной мама живет, а в другой мы. И во всех есть камеры наружного наблюдения! Ну, не несите чушь..." – сказала певица. Она убеждена, что у них нет повода для ревности. "Это все глупо. Я моложе своего мужа – пусть он переживает!" – дерзко заявила артистка. Также она опровергла слухи о подписании брачного договора.

Зашла речь и о бывшей жене Игоря Николаева Наташе Королевой. Поклонники подозревают вражду между нынешней супругой артиста и его экс-избранницы, а еще их интересует отношение Юлии Проскуряковой к негативным комментариям на эту тему. "У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные, оскорбительные, унижающие комментарии в мой адрес и адрес моей семьи", – призналась Юлия Проскурякова.