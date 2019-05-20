Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
Певица Глюкоза очень боится постареть. Но годы берут свое, и Наталья Чистякова-Ионова все больше переживает о своей внешности. А чтобы никто не заметил надвигающегося среднего возраста, артистка прибегает к помощи специального оборудования.
Как сообщается, рядом с певицей Глюкозой постоянно находится помощница с особым светом. И, как только кому-нибудь вздумается сфотографировать артистку, включается специальная лампа. Свет ставят так, чтобы Глюкоза выглядела как можно более молодой и привлекательной.
В то же время, как пишет телеграм-канал "Только никому", по мнению большинства зрителей переживает певица Глюкоза напрасно. Она, конечно, уже не та девочка с доберманом, которую россияне впервые увидели на телеэкране. Тем не менее, выглядит Наталья шикарно.
В то же время, Глюкоза не стесняется выкладывать в соцсети весьма откровенные снимки. Недавно, отправившись на отдых, артистка взяла с собой коллекцию купальников – и с удовольствием демонстрировала их поклонникам. В частности, Наталья Чистякова-Ионова показала подписчикам серебристый костюм, оставляющий мало простора воображению. А голову артистки венчала шляпа.
Фанаты певицы Глюкозы не сошлись во мнениях. Одни восхищались фигурой артистки, другие напоминали ей, что она мать – и не стоит подавать детям дурной пример.
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