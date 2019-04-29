Сексуальная Глюк'оZа шокировала прозрачным нарядом

Певица Глюк'оZа решила сменить профессию. Наталья Чистякова-Ионова утверждает, что продает сухие строительные смеси. Прозрачная куртка и чуть менее прозрачная блузка, по мнению пользователей, очень подходят для этой работы.

Певица Глюк'оZа в новом наряде успела прокатиться на скейтборде по переулкам в центре Москвы и разрекламировать ходовой товар. На снимках в Instagram певица позирует в блестящей юбке ниже колена и прозрачной курточке. Блузка под курткой – не из особо плотного материала, так что подписчики смогли насмотреться на прелести звезды.

Снимок на фоне стройматериалов, загруженных в кузов грузовика, подписчикам особенно понравился. Мужская часть аудитории отметила, что такие прозрачные куртки – обязательный элемент униформы прораба: некуда спрятать "откат". И в целом у такого сотрудника, как Глюк'оZа, товар, наверняка, расходится как горячие пирожки.

Наталья Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Певица Глюк’oZа родила супругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе с мужем.

В последнее время певица Глюк'оZа зачастила с публикаципей откровенных снимков. Недавно показала подписчикам фото в нижнем белье. Надо признать, что оно выгодно подчеркивает фигуру звезды, что не могли не заметить подписчики: по их словам, надо быть очень трудолюбивой, чтобы, родив двух детей, сохранить девичьи формы.

Есть и такие, у кого пикантные снимки певицы Глюк'оZы вызывают раздражение. По мнению некоторых комментаторов, в таком виде надо показываться исключительно мужу – а народ завлекать не "обнаженкой", а исключительно творчеством.