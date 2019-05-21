"Доска": народ затравил плоскогрудую Ковальчук
"Чисто подмосковный загар", – подписала кадр звезда, которая не упускает возможности продемонстрировать свою стройную фигуру. 36-летняя певица сделала селфи у зеркала. Юлия Ковальчук предстала в бикини, подчеркнув небольшой бюст.
Примечательно, что загар артистки остался без внимания, а вот фигура Юлии Ковальчук стала предметом горячего обсуждения. Многие подписчики буквально затравил звезду.
"Где грудь?!", "Доска", "Плоскодонка", "Самый прикол, в таком возрасте! Еще вырастут!!!))) Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!)))", "Юля, где сиси?", – съязвили хейтеры. Многие упрекнули замужнюю Юлию Ковальчук в том, что осмеливается фотографироваться в таком откровенном виде.
На это ответил сам супруг артистки Алексей Чумаков. "Согласен, фото жены должно быть только на фоне ковра и пальто", – отреагировал он в комментариях.
Нашлись у Юлии Ковальчук и самые преданные поклонники-защитники. Они напомнили, что при телосложении певицы пышный бюст просто не предусмотрен природой. И гораздо важнее – то, что Юлия Ковальчук после родов может похвалиться подтянутой и изящной фигурой.
Всплыл тайный отчет "отравителей"
Артистка попала в курьезную ситуацию
Певица посоветовала расставаться всем
За гардероб покойницы может развернуться настоящая война
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Первый раз ударил
2 года без секса
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Жить вместе до брака
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Она ушла к моему другу
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Хочу вернуть старые отношения