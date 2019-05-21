"Доска": народ затравил плоскогрудую Ковальчук

Известная певица поделилась в Instagram снимком в купальнике. Однако Юлия Ковальчук своим фото вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

"Чисто подмосковный загар", – подписала кадр звезда, которая не упускает возможности продемонстрировать свою стройную фигуру. 36-летняя певица сделала селфи у зеркала. Юлия Ковальчук предстала в бикини, подчеркнув небольшой бюст.

Примечательно, что загар артистки остался без внимания, а вот фигура Юлии Ковальчук стала предметом горячего обсуждения. Многие подписчики буквально затравил звезду.

"Где грудь?!", "Доска", "Плоскодонка", "Самый прикол, в таком возрасте! Еще вырастут!!!))) Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!)))", "Юля, где сиси?", – съязвили хейтеры. Многие упрекнули замужнюю Юлию Ковальчук в том, что осмеливается фотографироваться в таком откровенном виде.

На это ответил сам супруг артистки Алексей Чумаков. "Согласен, фото жены должно быть только на фоне ковра и пальто", – отреагировал он в комментариях.

Нашлись у Юлии Ковальчук и самые преданные поклонники-защитники. Они напомнили, что при телосложении певицы пышный бюст просто не предусмотрен природой. И гораздо важнее – то, что Юлия Ковальчук после родов может похвалиться подтянутой и изящной фигурой.