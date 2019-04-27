Ковальчук влезла с жуткий скандал с детьми
Особенно резкую реакцию вызвали слова Юлии Ковальчук о "пропитанных гнилью и желчью" комментаторах. Артистка возмутилась - как можно травить детей?
"Как же можно быть в принципе настолько пропитанными желчью и гнилью, а уж тем более по отношению к детям? Да, я поддерживала и буду поддерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии они работают, потому что именно для этого и существует дружба!", – написала Юлия Ковальчук в своем Instagram.
Однако на самом деле в финале шоу "Голос. Дети" дела обстояли не совсем так. Певица все ставит с ног на голову, считает популярный блогер Лена Миро.
"Травят не дочку Алсу, а тех, чьими усилиями и подставой с голосованием отшили более достойных победы детей. Вот сколько нужно иметь желчи и гнили внутри, чтобы отстранить действительно талантливых ребятишек от получения главного приза?", – ответила артистке блогер.
Напомним, Первый канал показал финальный выпуск 6 сезона шоу "Голос. Дети". В финал вышли Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова – дочь Алсу. В итоге 10-летняя девочка и стала победителем – его определяли по итогам зрительского голосования.
Однако такой итог вызвал массовое возмущение в соцсетях. Многие утверждали, что Абрамова победила незаслуженно – что и вызвало возмущение Юлии Ковальчук. Тем не менее, Первый канал пообещал разобраться в ситуации. В пресс-службе признали, что во время голосования оператор отметил "некоторые аномальности".
Актрису не видели даже соседи
Итоги голосования тщательно проверят
Звезде хорошенько досталось
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Хочет сумку за 200 тысяч
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
О размере, ... нравится девушкам
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Где найти достойную женщину?
Почему осуждают?
бедный муж
Ищу девушку
Вопрос админу
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
Содержанка это кто?
СССР разделили,даже нас не спросили!
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
гиперактивные дети,что это?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Нет секса в отношениях
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Почему все хотят изучать английский?
Какая диета при колите кишечника?