Ковальчук влезла с жуткий скандал с детьми

Юлия Ковальчук своим выступлением в защиту дочери Алсу вызвала гнев некоторых пользователей Сети. Певица призналась, что будет поддерживать своих друзей, невзирая ни на что.

Особенно резкую реакцию вызвали слова Юлии Ковальчук о "пропитанных гнилью и желчью" комментаторах. Артистка возмутилась - как можно травить детей?

"Как же можно быть в принципе настолько пропитанными желчью и гнилью, а уж тем более по отношению к детям? Да, я поддерживала и буду поддерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии они работают, потому что именно для этого и существует дружба!", – написала Юлия Ковальчук в своем Instagram.

Однако на самом деле в финале шоу "Голос. Дети" дела обстояли не совсем так. Певица все ставит с ног на голову, считает популярный блогер Лена Миро.

"Травят не дочку Алсу, а тех, чьими усилиями и подставой с голосованием отшили более достойных победы детей. Вот сколько нужно иметь желчи и гнили внутри, чтобы отстранить действительно талантливых ребятишек от получения главного приза?", – ответила артистке блогер.

Напомним, Первый канал показал финальный выпуск 6 сезона шоу "Голос. Дети". В финал вышли Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова – дочь Алсу. В итоге 10-летняя девочка и стала победителем – его определяли по итогам зрительского голосования.

Однако такой итог вызвал массовое возмущение в соцсетях. Многие утверждали, что Абрамова победила незаслуженно – что и вызвало возмущение Юлии Ковальчук. Тем не менее, Первый канал пообещал разобраться в ситуации. В пресс-службе признали, что во время голосования оператор отметил "некоторые аномальности".