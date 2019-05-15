Родившая Волочкова показала кровавую рану

Анастасия Волочкова после трудов праведных отдыхает на Мальдивах. Недавно балерина завершила работу над своей книгой "Плата за успех".

Анастасия Волочкова 15 лет назад выпустила первую автобиографию "История русской балерины". В ней артистка без прикрас рассказала о непростом пути к успеху в карьере. А теперь решила откровенно поведать о личном. В произведении "Плата за успех" она рассказала о главных мужчинах в своей жизни.

Балерина подробно остановилась на отношениях с богачом Сулейманом Керимовым, которые длились три года. А вот бизнесмену Игорю Вдовину, отцу ее единственной дочери Ариадны, уделила мало внимания. Зато танцовщица призналась, что муж отказался заниматься с ней сексом.

"Я у него поинтересовалась, почему у нас больше нет близости. Прежде, даже когда я была беременна, у нас секс был каждый день, а тут раз – и все, как отрезало. На что он мне ответил: "Настенька, у некоторых йогов секс бывает два раза в год..." Я была в недоумении и ответила, что это у него два раза в год, а у меня будет регулярный со своим любимым человеком. А он мне ответил: "Окей!" Собственно, на этом все и было кончено. О чем мы могли дальше говорить?" – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Сейчас она счастлива в новых отношениях, но избранника не показывает и даже имени его не называет. Злопыхатели пришли к выводу, что на самом деле у артистки никого нет, а рассказы о любовнике – пиар. Однако на критику и насмешки Анастасия не реагирует. Обмену колкостями в соцсетях она предпочитает отдых на Мальдивах.

Кстати, на райских островах с ней случилась неприятность. На своей официальной странице в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фото окровавленной ноги. "Ну без приключений моя жизнь невозможна!🤣 Слава Богу, на нашем острове – прекрасный доктор, спасительница. Я терпела дикую боль несколько дней, я же сильная", – сообщила балерина. Она призналась, что пошла к доктору только под давлением. "Это было страшно, если честно, но Бог меня бережет", – заключила Анастасия Волочкова.