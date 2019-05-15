Родившая Волочкова показала кровавую рану
Анастасия Волочкова 15 лет назад выпустила первую автобиографию "История русской балерины". В ней артистка без прикрас рассказала о непростом пути к успеху в карьере. А теперь решила откровенно поведать о личном. В произведении "Плата за успех" она рассказала о главных мужчинах в своей жизни.
Балерина подробно остановилась на отношениях с богачом Сулейманом Керимовым, которые длились три года. А вот бизнесмену Игорю Вдовину, отцу ее единственной дочери Ариадны, уделила мало внимания. Зато танцовщица призналась, что муж отказался заниматься с ней сексом.
"Я у него поинтересовалась, почему у нас больше нет близости. Прежде, даже когда я была беременна, у нас секс был каждый день, а тут раз – и все, как отрезало. На что он мне ответил: "Настенька, у некоторых йогов секс бывает два раза в год..." Я была в недоумении и ответила, что это у него два раза в год, а у меня будет регулярный со своим любимым человеком. А он мне ответил: "Окей!" Собственно, на этом все и было кончено. О чем мы могли дальше говорить?" – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".
Сейчас она счастлива в новых отношениях, но избранника не показывает и даже имени его не называет. Злопыхатели пришли к выводу, что на самом деле у артистки никого нет, а рассказы о любовнике – пиар. Однако на критику и насмешки Анастасия не реагирует. Обмену колкостями в соцсетях она предпочитает отдых на Мальдивах.
Кстати, на райских островах с ней случилась неприятность. На своей официальной странице в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фото окровавленной ноги. "Ну без приключений моя жизнь невозможна!🤣 Слава Богу, на нашем острове – прекрасный доктор, спасительница. Я терпела дикую боль несколько дней, я же сильная", – сообщила балерина. Она призналась, что пошла к доктору только под давлением. "Это было страшно, если честно, но Бог меня бережет", – заключила Анастасия Волочкова.
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