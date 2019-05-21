Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
Песня в исполнении Полины Гагариной "Спектакль окончен" несколько месяцев держалась на вершинах чартов. Эту композицию написал для певицы Константин Меладзе, который тогда был ее продюсером. Гагарину перестали воспринимать как выпускницу "Фабрики звезд", а видели в ней взрослую, состоявшуюся исполнительницу.
Тандем Полины Гагариной и Константина Меладзе оказался успешным. Однако спустя какое-то время он распался. Это было решение самого Меладзе, уверяет Гагарина.
"После него сотрудничество с любым продюсером не имеет смысла. Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумно благодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом – все", – призналась певица.
Разрыв с продюсером Полина Гагарина переживала тяжело. Она даже впала в депрессию, несмотря на поддержку супруга. В конце концов Дмитрий Исхаков увез жену в Таиланд. А когда пара вернулась с отдыха, судьба стала преподносить приятные сюрпризы, рассказала Гагарина в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".
Полину Гагарину пригласили на "Евровидение". Певица с композицией A Million Voices заняла на конкурсе 2015 года второе место. Затем последовала запись песни "Кукушка" для фильма "Битва за Севастополь". Слушатели были в восторге, это доказало Гагариной, что она может двигаться вперед и без помощи продюсеров, пишет StarHit.
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