Накачанную обезболивающими Гагарину унесли со сцены

Не так давно певица приняла участие в китайском певческом конкурсе Singer. Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии. прочитано 3514 раз В рамках конкурса артистка должна была исполнить песню Мадонны Forbidden Love. Для этого выступления Полине Гагариной поставили отличный танцевальный номер, наполненный разнообразными акробатическими элементами и поддержками. ПО ТЕМЕ Полина Гагарина показалась без нижнего белья "Фантазии нет": Гагарину обвинили в копировании Волочковой Полина Сергеевна Гагарина Певица Однако на репетиции певица почувствовала себя плохо. Звезду беспокоила спина. "Я сошла со сцены, начала разговаривать и почувствовала резкую боль. Это было так больно… Но я же терминатор. Я пришла в номер, меня натерли, положили на иголки, но на следующий день я открыла глаза и поняла: "Как я это сделаю, одному Богу известно", - рассказала Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" Исполнительницу скрутил радикулит. "В какой-то момент тебя простреливает, и от боли, как у клоуна, слезы из глаз", – поведала о своих ощущениях звезда. Предстояла еще одна, последняя репетиция. Артистка не могла пропустить заключительный прогон, так как он тоже был частью шоу и должен был попасть в эфир. Гагарина спела, превозмогая адские муки. Конкурсное выступление Полины было под угрозой. Артистка едва могла пошевелиться. Организаторы предлагали разные варианты выхода из сложившейся ситуации, и в итоге было решено накачать Гагарину обезболивающими и отправить на сцену. "Мне сделали заморозку, налепили тейпы, которые растягивают. Обмотали меня корсетом, потом надели мой корсет", – теперь уже с улыбкой вспоминает Полина Гагарина. Увидев зрителей, вокалистка забыла про больную спину. Она выполнила все элементы танца на отлично. Однако на последней ноте ее вновь "прострелило". Со съемочной площадки Полину Гагарину в буквальном смысле унес муж. "Это такая боль, аж до тошноты. Тебя простреливает тысяча иголок, а тебе надо сойти со сцены", – продолжила звезда. По словам Полины Гагариной, участие в проекте Singer стоило этих мучений. Именно в Китае певица поняла, что способна на многое. В азиатском певческом конкурсе наша звезда заняла пятое место.

20 мая 2019, 18:45 Автор: Руслана Алексеева

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