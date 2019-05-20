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Шоу-бизнес

Накачанную обезболивающими Гагарину унесли со сцены

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно певица приняла участие в китайском певческом конкурсе Singer. Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии.
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В рамках конкурса артистка должна была исполнить песню Мадонны Forbidden Love. Для этого выступления Полине Гагариной поставили отличный танцевальный номер, наполненный разнообразными акробатическими элементами и поддержками.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Однако на репетиции певица почувствовала себя плохо. Звезду беспокоила спина.

"Я сошла со сцены, начала разговаривать и почувствовала резкую боль. Это было так больно… Но я же терминатор. Я пришла в номер, меня натерли, положили на иголки, но на следующий день я открыла глаза и поняла: "Как я это сделаю, одному Богу известно", - рассказала Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу "А поговорить?"

Исполнительницу скрутил радикулит. "В какой-то момент тебя простреливает, и от боли, как у клоуна, слезы из глаз", – поведала о своих ощущениях звезда.

Предстояла еще одна, последняя репетиция. Артистка не могла пропустить заключительный прогон, так как он тоже был частью шоу и должен был попасть в эфир. Гагарина спела, превозмогая адские муки.

Конкурсное выступление Полины было под угрозой. Артистка едва могла пошевелиться. Организаторы предлагали разные варианты выхода из сложившейся ситуации, и в итоге было решено накачать Гагарину обезболивающими и отправить на сцену.  

"Мне сделали заморозку, налепили тейпы, которые растягивают. Обмотали меня корсетом, потом надели мой корсет", – теперь уже с улыбкой вспоминает Полина Гагарина.

Увидев зрителей, вокалистка забыла про больную спину. Она выполнила все элементы танца на отлично. Однако на последней ноте ее вновь "прострелило". Со съемочной площадки Полину Гагарину в буквальном смысле унес муж.

"Это такая боль, аж до тошноты. Тебя простреливает тысяча иголок, а тебе надо сойти со сцены", – продолжила звезда.

По словам Полины Гагариной, участие в проекте Singer стоило этих мучений. Именно в Китае певица поняла, что способна на многое. В азиатском певческом конкурсе наша звезда заняла пятое место.

Автор: Руслана Алексеева20 мая 2019, 18:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Типун тебе на язык, нечисть!! Рот закрой!
Моя ты риба! А то что?
Гость
Ответить
Гость
Жаль,что не вперёд ногами унесли
Типун тебе на язык, нечисть!! Рот закрой!
Гость
Ответить
Жаль,что не вперёд ногами унесли
1

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