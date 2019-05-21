Александра Бортич поделилась советом Владимира Машкова
После совместных съемок 24-летняя Александра Бортич полна впечатлений. Она называет Владимира Машкова настоящим профессионалом, интеллигентным и замечательным человеком.
Актер не скрывает, что работа занимает почти все его время. Дочь Мария подарила ему прекрасных внучек Стефанию и Александру, но знаменитый дед видит их довольно редко.
Бортич рассказала, каким секретом с ней поделился Машков. Когда снимали сцену в аэропорту, прохожие стали узнавать их и просить о фото, что очень отвлекало от процесса.
Актеры заговорили об этом. Они признали, что поклонники бывают не очень адекватными.
"Он сказал мне: "Так. Слушай. Фоткаться со всеми – это твоя работа!" И мне с тех пор стало гораздо легче", – отметила Бортич.
Благодаря этому совету девушка перестала агрессивно реагировать на невежество. Теперь – только улыбкой, сообщает Teleprogramma.pro.
Рассказала артистка и о самом преданном фанате – своей бабушке. Каждый новый фильм с участием Александры та смотрит в кино вместе с подружками-соседками и гордится внучкой.
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