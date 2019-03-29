Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" стала матерью
Поклонники давно догадывались о беременности 31-летней актрисы, но та не торопилась подтверждать слухи. Лишь 29 марта звезда сериала "Полицейский с Рублевки" рассказала о появлении на свет малыша.
Есть предположения, что наследник Софии Каштановой родился в Мексике. Именно там актриса проводит в последние месяцы много времени. В этой стране у актрисы живут мама и отчим.
"Друзья, в мире много перемен и всяких новшеств. Вот что нового у меня. Многие из вас уже разглядели, хоть я и "камуфлировалась". Уже почти два месяца, как я стала мамой, и нет ничего на земле прекрасней. Теперь смогу быть с вами более общительной", – написала звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в своем микроблоге. Подписчики порадовались за Каштанову и осыпали массой поздравлений.
Помимо поклонников, артистку поздравили коллеги. Среди них – Юлия Зимина, Александра Бортич, Екатерина Вуличенко и другие.
Позже в Stories актриса "Полицейского с Рублевки" поблагодарила всех за теплые слова. Пол первенца и его имя София пока держит в тайне. Как и то, кто стал отцом ребенка.
О личной жизни звезды сериала "Полицейский с Рублевки" известно мало. Свою первую любовь Каштанова встретила в 15-летнем возрасте. Тогда ее избранником стал уроженец Чили. С ним София путешествовала по Мексике и была счастлива. Роман длился три года, а затем избранник девушки уехал за границу.
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