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Бортич рассказала о "свадьбе по-быстрому"

Александра Бортич. Фото: www.globallookpress.com
Александра Бортич призналась, что расписалась со своим избранником. Актрису выдало кольцо на безымянном пальце.
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Избранник популярной российской актрисы Александры Бортичсын уральского предпринимателя Евгений Савельев. Молодые люди начали встречаться в прошлом году. На последнем совместном снимке пары пользователи Instagram заметили у Александры обручальное кольцо.

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О планах сыграть свадьбу ранее Бортич не сообщала. Подписчики настойчиво интересовались: откуда кольцо? Александре пришлось признаться: расписались во время отдыха в ОАЭ.

"Ага, Джо получил лицензию, и сообразили по-быстрому", – ответила Бортич на вопросы поклонников.

Фанаты поздравили актрису со счастливым событием. В то же время некоторые выбор спутника жизни Александрой Бортич не одобрили. "Мажорный папенькин сыночек", – заметили комментаторы.

Напомним, в прошлом году Бортич рассталась со своим мужем, Вячеславом Воронцовым, более известным как рэпер Mezza. Звезда назвала свой брак ошибкой. А к концу года перестала скрывать новый роман.  Впервые Бортич и Савельев появились вместе на светском мероприятии в конце ноября. А уже в декабре актриса опубликовала в личном блоге совместные фотографии. 

Instagram Евгения также полон снимков Александры Бортич, уже в то время появились их совместные фото с родителями. Савельев тогда представил актрису маме и папе. Он намекал, что в самом скором времени женится на Бортич. 

Автор: Андрей Евлампиев25 февраля 2019, 13:45
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