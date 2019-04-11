Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ
Звездные гости регулярно появляются в эфире "Русского радио", на шоу Аллы Довлатовой. Изюминкой развлекательной передачи становятся так называемые "танцульки", когда Аллу и ее очередного гостя снимают в студии, исполняющих различные коленца под совершенно неожиданную музыку. На сей раз настала очередь Юлии Меньшовой.
Популярная телеведущая появилась в студии в черных свободных брюках, пиджаке в тон и светлой рубашке. Завершили образ белые кеды с красными шнурками и очки в темной оправе. Юлия Меньшова продемонстрировала, что может прекрасно танцевать. "Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!" 🤦🏼♀️Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... 🧐Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь🔥🔥🔥😝 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Юлия Меньшова, опубликовав видео своих с Аллой Довлатовой "танцулек" в Instagram.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. По какой-то причине не все оценили по достоинству танцевальные способности телеведущей. "Можно иногда по дурачиться но не надо это выставляют на показ. Не ожидала от Юли этого . Можно подумать две хорошо принявших бабы", "Вы меня извините конечно, но что происходит с людьми ?Где адекватность в поведении ?", "Какой ужас( Юля, ну вам то это зачем???", – раскритиковали некоторые поклонники.
Впрочем, большинству танцевальные движения Юлии Меньшовой понравились. Фанаты сошлись во мнении, что ей идет быть такой энергичной и открытой.
Примадонна пытается спастись от позора
Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии
Исполнительница стала похожа на Майкла Джексона
Звезда опубликовала неоднозначный пост в соцсети
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Лена Миро-скандальный уродец.
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
Секс
Два кило картошки
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Секс во время беременности
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Межрасовый брак
Яичная диета
Началова, Булдаков, Децл ...
Английская диета
Грудное вскармливание