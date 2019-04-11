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Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ

Юлия Меньшова. Фото: www.globallookpress.com
В новом развлекательном шоу Аллы Довлатовой отметилась телеведущая, актриса Юлия Меньшова. Причем предстала в совершенно неожиданном образе.
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Звездные гости регулярно появляются в эфире "Русского радио", на шоу Аллы Довлатовой. Изюминкой развлекательной передачи становятся так называемые "танцульки", когда Аллу и ее очередного гостя снимают в студии, исполняющих различные коленца под совершенно неожиданную музыку. На сей раз настала очередь Юлии Меньшовой.

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Популярная телеведущая появилась в студии в черных свободных брюках, пиджаке в тон и светлой рубашке. Завершили образ белые кеды с красными шнурками и очки в темной оправе. Юлия Меньшова продемонстрировала, что может прекрасно танцевать. "Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!" 🤦🏼‍♀️Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... 🧐Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь🔥🔥🔥😝 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Юлия Меньшова, опубликовав видео своих с Аллой Довлатовой "танцулек" в Instagram.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. По какой-то причине не все оценили по достоинству танцевальные способности телеведущей. "Можно иногда по дурачиться но не надо это выставляют на показ. Не ожидала от Юли этого . Можно подумать две хорошо принявших бабы", "Вы меня извините конечно, но что происходит с людьми ?Где адекватность в поведении ?", "Какой ужас( Юля, ну вам то это зачем???", – раскритиковали некоторые поклонники.

Впрочем, большинству танцевальные движения Юлии Меньшовой понравились. Фанаты сошлись во мнении, что ей идет быть такой энергичной и открытой.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2019, 09:41
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