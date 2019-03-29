Мокрая и страстная: Солнцев потеребил задорный сосок горячей жены-пенсионерки
Только общественность стала забывать Гогена Солнцева и его жену-пенсионерку Екатерину Терешкович, а Андрей Малахов сделал паузу в съемках выпусков шоу о них, как парочка фриков напомнила о себе. В Сети появилось пикантное фото супруги Солнцева, вызвавшее настоящую истерику у пользователей.
"Выше всего на свете только любовь. Слова излишни. Сближение – это фильтр отношений. Вы можете только чувствовать, что внутри вас и вашего чувства. Не теряйте настоящее", – написал Гоген Солнцев под сенсационным фото.
На снимке, видимо, сделанном в душе, пара запечатлена крупным планом. Жена скандально известного артиста раздета. Супругов сняли на пике страсти: разгоряченный Гоген схватил любимую старушку за грудь. Несмотря на цензуру (Солнцев "замазал" изображение), можно рассмотреть сосок дамы, задорно торчащий из-под пальцев молодого супруга.
Подписчики не сдержали негативных эмоций от фото жены Солнцева. Большинство интернет-пользователей якобы стошнило. Другие ограничились "рвотными" смайликами. Третьи попросили немедленно удалить кадр. Впрочем, кое-кто с юмором отнесся к провокационной публикации. А шести тысячам пользователей это изображение даже понравилось.
Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились весной 2018 года, хотя в серьезность их намерений никто не верил. Говорили, что Гоген женился из-за денег бизнесвумен.
Супруги демонстрировали идиллию и даже собирались зачать ребенка. Однако после того, как ради любимого пенсионерка сделала пластическую операцию, начались скандалы. Причиной стала обоюдная ревность. К счастью, Гоген Солнцев все же наладил отношения с женой.
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