Директор пострадавшей в ДТП певицы МакSим сделал важное заявление
Судя по всему, самое страшное осталось позади. По словам представителя, уже 25 мая в Ташкенте состоится концерт артистки. Врачи разрешили МакSим вернуться на сцену.
"Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До встречи", – сделала заявление директор певицы Маргарита Соколова.
Как писали "Дни.ру", 23 апреля певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Звезда кратковременно потеряла память, а также получила серьезные травмы: лицо и тело были сплошь покрыты гематомами.
Несколько недель исполнительница оставалась под чутким присмотром докторов. Естественно, все запланированные выступления вокалистки были отменены. Поклонники с пониманием отнеслись к происходящему, любимице желали скорейшего выздоровления.
Певица МакSим вышла на связь с фанатами только 30 апреля. В личном аккаунте Instagram она поблагодарила их за поддержку. Теперь поклонники надеются, что после выступления в Ташкенте артистка вернется к гастрольной деятельности. Об этом сообщает StarHit.
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