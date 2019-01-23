Друг поразил рассказом о сундуках с бриллиантами у миллионерши Зыкиной

Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын познакомился с Людмилой Зыкиной в 1997 году. Он знал многие тайны певицы.

Артистка, как известно, не была обижена ни вниманием власти, ни благами. "У Людмилы Зыкиной были и деньги, и прекрасная трехкомнатная квартира на Котельнической набережной, – рассказывает ее друг. – Первое, что там бросалось в глаза, – хорошая, дорогая звукозаписывающая техника, которую Людмила Георгиевна привозила из-за границы. В остальном заграничных вещиц было немного. Зато везде виднелись самодельные вышивки, сделанные руками хозяйки: модная тогда дорожка на пианино, красивые наволочки, покрывала. Зыкина в свободное время могла вышить целую картину..."

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"О том, как богата Людмила Зыкина‚ заговорили в перестройку, – продолжает Куницын. – Ходили слухи о целых сундуках драгоценностей. На аукцион после ее ухода действительно были выставлены прекрасные вещи, в том числе очень дорогие изумрудные серьги. Далеко не все камни певица покупала сама. Ей дарили подарки президенты, генеральные секретари компартий дружественных стран, руководители союзных республик. Говорили о каком-то невероятном колье, которое подарил Гейдар Алиев. А в Гохране лежит бриллиант в 51 карат, названный "Людмила Зыкина". По слухам, она отдала этот камень государству, потому что боялась оставить у себя – бриллиант бесценный".

Драгоценные камни певица любила и знала в них толк. Как-то раз отчитала двоюродную сестру, когда та явилась к ней в бижутерии. "Людмила Георгиевна присмотрелась и говорит: "Что это у тебя, стекляшки? Не можешь купить бриллианты, стекло не надевай. Или ничего не носи, или бриллианты", – цитирует Куницына журнал "7Дней".

