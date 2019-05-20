"Ничего не помогало": мужчины не смогли спасти теряющую кровь Хакамаду

Ирина Хакамада стала жертвой несчастного случая. Одно из ее путешествий закончилось печально.

Ирина Хакамада много путешествует. Она не раз была в горах, посещала вулканы Камчатки, а от озера Байкал просто в восторге. "Достаточно просто подойти и посидеть около него. Это озеро вышибает из тебя все и заполняет заново, там происходит моментальный энергетический обмен", – считает бизнес-леди.

Была она и на Алтае, который сравнивает с Тибетом, однако это "дальше и дороже". "На Алтае небеса соединяются с землей. Телецкое озеро насыщено огромным количеством кислорода, озона и по объему пресной воды уступает только Байкалу. Там есть туристические базы с деревянными домиками и банями. Можно даже вызвать шамана, который будет кружить вас вокруг костра", – рассказала Ирина.

Не прочь Хакамада отдохнуть и на пляже. Вот только предпочитает нестандартные места. "Я предпочитаю дикие пляжи – где люди лежат на своих полотенцах, пьют водичку из термоса, питаются бутербродами в дешевых кафе", – объяснила писательница.

Путешествие на Борнео Ирина Хакамада вряд ли забудет. Она побывала в настоящих непролазных джунглях, где на каждом сантиметре поджидает опасность. "Там была дикая жара. Троп в джунглях нет никаких, даже звериных. Пять километров мы шли по скользким корням деревьев. Пять часов шли. Я была одета с головы до ног, чтобы не кусали пиявки и комары. Но было настолько жарко, что я постепенно сняла с себя все и осталась только в шортах и майке, шла босиком. Думала, умру, но понимала, что нужно дойти..." – рассказала Ирина Хакамада.

Когда она наконец оказалась в лагере, то с удовольствием залезла в душ, а затем отправилась в столовую. На нее немедленно посыпались вопросы, все ли с ней нормально. Оказалось, за Ириной оставался кровавый след. "Пиявки вцепились мне в ногу под шортами. Укусов я не чувствовала, потому что когда они впиваются, то вбрызгивают обезболивающую жидкость. Насытившись кровью, пиявки отваливались, а из оставшихся после них ранок хлестала кровь. Ничего не помогало ее остановить", – поведала она.

Присутствующие в столовой мужчины не смогли помочь теряющей кровь Ирине Хакамаде. "У мужчин сдали нервы, и они позвали нашего проводника, который спокойно взял салфетку, поплевал на нее, приложил к моей ноге – и кровь моментально остановилась", – цитирует Ирину Хакамаду "Собеседник".