"Вытаскивает из любой ямы": Хакамаду опекает особенная дочь

Ирина Хакамада, рассказал почему решила родить ребенка с синдромом Дауна. Политик ни о чем не жалеет, дочь не стала для нее обузой.

Ирина призналась, что в тот момент она очень любила своего избранника и мечтала подарить ему малыша. "Случился сумасшедший роман, безумная любовь. В 42 года я понимала, что она, наверное, последняя в моей жизни. Мы хотели ребенка", – отметила Хакамада. Об особенностях в развитии девочки политик узнала на пятом месяце беременности.

Знаменитость отмечает, что как только о синдроме стало известно, она и ее возлюбленный полезли искать информацию. Все досконально изучили и поняли, что смогут вырастить "солнечную" дочь.

"Рожать поехали в Штаты. Там нам все объяснили, что любой ребенок может быть счастливым – и наша дочь в том числе. Да, счастье сильно зависит от продвинутости страны, но никакая страна не поможет, если родители не готовы. Все в руках мам и пап", – заметила Ирина.

По словам политика, отец девочки быстрее освоился с воспитанием маленькой Марии. Он всячески ее поддерживал, хотя и не был рядом все время.

Хакамада поведала, что с младенчества пыталась социализировать дочь. Маша ходила в обычный детский сад и школу. Учеба девочке давалась тяжело, однако общение со сверстниками пошло ей на пользу. Со временем Ирина начала брать наследницу на мероприятия. "Я играла с ее амбициями. Говорила: "Мы идем во взрослую тусовку, куда детей не берут. А я тебя беру. Постарайся вести себя как светская дама. Хочешь быть похожей на меня? Я-леди, и ты тоже будешь леди", - вспоминает звезда.

Хакамада призналась, что девочка не стала ей обузой. Маша всячески поддерживает мать. "Переживала я долго и много. Но со временем осознала, что уже не я Машу тащу, Маша меня вытаскивает из любой ямы". Ирина отмечает, что любые личные неурядицы и рабочие проблемы уходят на второй план, когда она смотрит на красавицу-дочь. Об этом сообщает Marieclaire.ru.