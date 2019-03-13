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Шоу-бизнес

Хакамаду обругали за жестокое отношение с особенной дочерью

Ирина Хакамада с дочкой. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Хакамада стала очередной звездной гостьей шоу Татьяны Лазаревой. Речь шла о детях с особенностями развития.
прочитано 209 раз

"Люди с неограниченными возможностями" – так звучало название нового выпуска шоу Татьяны Лазаревой на YouTube. Гостями стали общественный деятель, политик, ведущая, писатель Ирина Хакамада и телеведущая, журналистка Евгения Воскобойникова. У обеих дети с особенностями развития.

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У 63-летней Ирины Хакамады дочь Мария Сиротинская. Ей диагностирован синдром Дауна, к тому же в детском возрасте она боролась с онкологическим заболеванием. К счастью, Марии удалось добиться стойкой ремиссии. Периодически Хакамада выводит наследницу в свет. Ирина рассказала, как ей удалось добиться таких результатов от "солнечного ребенка". Она призналась, что не жалела Марию. "Я ее бросала, как котенка, в воду. В обществе всегда ей говорила: "Маша, веди себя адекватно, будь вежливой", – рассказала Хакамада.

Ирина объяснила, что бессмысленно уравнивать обычных людей с людьми с особенностями развития. Тут требуется другой подход. "Главное усилие заключается не в уравнивании таких детей с остальными, а в мягкой адаптации к общению с социумом. Как только я поняла, что Маша свободно себя чувствует среди других, стала показывать ее широкой публике", – объяснила гостья шоу Татьяны Лазаревой.

Разумеется, не все было гладко. Марию Сиротинскую дразнили в школе. Тогда Ирина Хакамада придумала способ, как успокоить дочь и внушить ей веру в собственные силы. "Когда Маша жаловалась, что ее оскорбляют, называют "дурой", я спрашивала: "Ты обиделась?" – "Да". – "В следующий раз просто дай в лицо. Меня вызовут в школу, я разберусь". Мы обе сразу успокаивались и забывали об этом", – рассказала Ирина Хакамада.

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Публикация от Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist)

Отметим, что в комментариях к шоу не все зрители оценили такие методы воспитания Марии. Нашлись такие пользователи Сети, кто раскритиковал Ирину Хакамаду за излишнюю жесткость. По их мнению, такой подход больше бы подошел для мальчика, а не девочки.

Автор: Наталья Аряева13 марта 2019, 16:28

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