Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи

Певице Валерии и другим российским артистам помогут вернуться на европейскую сцену. Европарламент получил петицию о защите их прав, документ уже принят к рассмотрению.

В черном списке некоторых европейских стран не только певица Валерия, но добрый десяток известных российских деятелей культуры. Причем эти государства установили запрет на передвижение артистов по шенгенской зоне, исходя из установленных ими же самим правил, не имеющими ничего общего с положениями, принятыми европейскими институтами.

В документе отмечается, что речь идет не только об ограничении свободы передвижения – но в целом о нарушении основных свобод и демократии. В списках, кроме певицы Валерии – музыканты, журналисты, актеры и даже священники. Причем санкции, объявленные Европейским союзом в отношении России, не имеют к ним никакого отношения. Тем не менее, Латвия, Литва и Эстония по собственной инициативе запретили этим людям въезд в на свою территорию

"К сожалению в последние годы все больше артистов, журналистов и общественных деятелей России становились, по сути, жертвами произвола со стороны стран Балтии, которые уже долгие годы являются частью Евросоюза. Однако, судя по поведению этих стран складывается ощущение, что они далеки от норм и правил европейской структуры, частью которой они стали", – заявил в интервью "Дням.Ру" один из авторов петиции – эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

"Несмотря на отсутствие каких-либо санкционных списков, эти страны Евросоюза запрещали въезд медийным персонам нашей страны – и тем самым нарушали демократические принципы, которые декларирует Евросоюз. Проблема в том, что попавшие под незаконные местные санкции российские медийные персоны не имеют никакой возможности защищать свои права в Европе. У них нет элементарного права обратиться в Европарламент с петицией, которая бы позволила рассмотреть незаконность подобных действий, связанных со свободой передвижения внутри шенгенской зоны", – пояснил Манукян.

Чтобы обойти это юридическое препятствие, эксперт обратился за помощью к латвийскому объединению политических партий "Новое согласие". Они подали совместную петицию, в которой потребовали обратить внимание на подобные проявления, которые не имеют ничего общего с декларируемыми европейскими правами и свободами.

"Мы требуем восстановить справедливость для таких известных людей России, как певица Валерия, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин – и других медийных персон, которым закрыли въезд в Латвию либо Литву по надуманным причинам. Я уверен, что это было сделано в назидание другим людям, которые не имеют медийного статуса, у них еще меньше возможностей по защите своих законных прав и интересов в Евросоюзе", – сказал Манукян.

Эксперт надеется, что, благодаря этой совместной петиции удастся отстоять законные права не только известных людей – таких, как певица Валерия – но и всех россиян, имеющих визу одной из стран Европы. У них должна быть свобода передвижения внутри шенгенской зоны, заключил Манукян.