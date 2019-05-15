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Шоу-бизнес

"Он первым свою Валерию облил бы": Киркоров прошелся по завистливому Пригожину

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король рассказал о непростых взаимоотношениях с Иосифом Пригожиным. Филипп Киркоров считает, что продюсер намеренно цепляет его. 
прочитано 6067 раз

Артист дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы с телеведущей Филипп Киркоров рассказал, что его отношения с продюсером Иосифом Пригожиным оставляют желать лучшего.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Страсти накалились после того, как поп-король совместно с Николаем Басковым выпустил клип на песню "Ибица". Ролик получился достаточно смелым. В кадре звезды изображают соперников, которые жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком, обливают экскрементами и один из них даже откусывает нос другому. Видео многие раскритиковали, Иосиф Пригожин был из тех, кто плохо отозвался об этой работе.

Филипп прокомментировал реакцию Иосифа. По словам поп-короля, продюсер ему завидует.

"Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы говном. Поверь мне. И не только. И еще бы обоссал там сверху. Если бы Валерия это разрешила. Он пережить не может, что мы сделали это с Колей первые", – сказал певец в шоу "Осторожно, Собчак!"

Филипп Киркоров не понимает, чем насолил Иосифу Пригожину. "Замечательную сделал карьеру. Парикмахер из Махачкалы стал большим продюсером, красавица-жена: певица, роскошная, голосистая. Ну радуйся ты, что ты прицепился к Киркорову!" - недоуменно восклицает артист.

Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Кадр youtube.com

Более того, поп-король сообщил, что в конце 2010 года Пригожин развернул против него целую кампанию. По словам певца, именно продюсер подстроил эпизод с избиением режиссера Марины Яблоковой. Артист отметил, что Иосиф сделал это по заказу олигарха Арама Габрелянова. Звезда не знает, где перешел дорогу бизнесмену.

"Я вынужден был признаться: "Да, я ударил ее". Проще было сознаться, угодить в психушку, чтобы от меня все отвязались и отстали от меня", – объяснился Филипп Киркоров.

Артист отметил, что не держит зла на продюсера, более того, он очень дружен с его женой Валерией. Недавно, по его словам, Пригожин звал его на юбилей, однако поп-король не смог приехать. "Я не живу воспоминаниями. Взял ластик, стер!" – отметил Филипп Киркоров.

Автор: Руслана Алексеева15 мая 2019, 20:43
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Уже давно пора понять,что евровиденье помойка как и вся российская попса!
Ответить
Плевать на их отношения,но валерия певица с муз.образованием,а киркоров ни кто,тоже мне король без слуха.Если бы не Пугачева выращивал бы свой перец в болгарии,да и там наверняка ни кому не нужный.
Гость
Ответить
По Филипку палата плачет. Ему надо с басковым жить.
Гость
Ответить
Пригожин- шрек. А шрек и в Африке шрек.
Гость
Ответить
Гость
Цитата: "Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы <цензура>. И еще бы обоссал там сверху". Это ж надо такое сказать....)))) И пусть потом не говорит, что слова были вырваны из контекста и ему пришлось лечь в психушку, чтоб от него отстали. Похоже, психиатр не помог.....
А чего же вы до конца не цитируете? Там было с оговоркой, если бы Валерия разрешила. И речь шла о клипе.
В том, что Пригожин подлый никто не сомневается. Когда затевал провокацию против Киркорова, не ожидал, что в Кремле запись велась? Эту глупую девку подставил. В итоге ее уволили. Интересно, компенсация хоть стоила того, чтобы рисовать синяки и выставлять себя посмешищем на всю страну? А в истории с Крутым подставил Айзеншписа и Билана. Айзеншпис до конца дней сокрушался, что повелся. А Лолу как подставил. Знал ведь, чем кончится и трепал своим грязным языком. Радовался бы, что хоть Валерия у него есть и жил бы спокойно. И в скандал с Алсу влез, продюсировать он хочет Микеллу. Кто же бабла не хочет? Только не все ради бабла подлости делают.
Гость
Ответить
Цитата: "Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы <цензура>. И еще бы обоссал там сверху". Это ж надо такое сказать....)))) И пусть потом не говорит, что слова были вырваны из контекста и ему пришлось лечь в психушку, чтоб от него отстали. Похоже, психиатр не помог.....
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