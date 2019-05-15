"Он первым свою Валерию облил бы": Киркоров прошелся по завистливому Пригожину
Артист дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы с телеведущей Филипп Киркоров рассказал, что его отношения с продюсером Иосифом Пригожиным оставляют желать лучшего.
Страсти накалились после того, как поп-король совместно с Николаем Басковым выпустил клип на песню "Ибица". Ролик получился достаточно смелым. В кадре звезды изображают соперников, которые жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком, обливают экскрементами и один из них даже откусывает нос другому. Видео многие раскритиковали, Иосиф Пригожин был из тех, кто плохо отозвался об этой работе.
Филипп прокомментировал реакцию Иосифа. По словам поп-короля, продюсер ему завидует.
"Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы говном. Поверь мне. И не только. И еще бы обоссал там сверху. Если бы Валерия это разрешила. Он пережить не может, что мы сделали это с Колей первые", – сказал певец в шоу "Осторожно, Собчак!"
Филипп Киркоров не понимает, чем насолил Иосифу Пригожину. "Замечательную сделал карьеру. Парикмахер из Махачкалы стал большим продюсером, красавица-жена: певица, роскошная, голосистая. Ну радуйся ты, что ты прицепился к Киркорову!" - недоуменно восклицает артист.
Более того, поп-король сообщил, что в конце 2010 года Пригожин развернул против него целую кампанию. По словам певца, именно продюсер подстроил эпизод с избиением режиссера Марины Яблоковой. Артист отметил, что Иосиф сделал это по заказу олигарха Арама Габрелянова. Звезда не знает, где перешел дорогу бизнесмену.
"Я вынужден был признаться: "Да, я ударил ее". Проще было сознаться, угодить в психушку, чтобы от меня все отвязались и отстали от меня", – объяснился Филипп Киркоров.
Артист отметил, что не держит зла на продюсера, более того, он очень дружен с его женой Валерией. Недавно, по его словам, Пригожин звал его на юбилей, однако поп-король не смог приехать. "Я не живу воспоминаниями. Взял ластик, стер!" – отметил Филипп Киркоров.
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