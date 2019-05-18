Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"

Музыкальный продюсер прокомментировал выступление Сергея Лазарева в полуфинале "Евровидения-2019". По мнению Иосифа Пригожина, песня артиста больше подходит для концерта, чем международного конкурса.

Продюсер отметил, что музыкант, выступающий от России, выглядел на сцене безупречно. Он не спел ни одной фальшивой ноты. Несмотря на это у Сергея Лазарева есть очень серьезные соперники. "Мне очень понравился участник от Азербайджана, хитовая песня. Понравились Швеция, Нидерланды", – рассказал Иосиф Пригожин журналистам.

Он постарался представить, как все композиции могли бы звучать по радио. По мнению продюсера, песня Сергея Лазарева идеально подошла бы для концерта, но не конкурса, уточняет RT. "То есть Лазарев выглядит фундаментально круто, песня мощная. Но она для концерта, шикарный номер", – заключил супруг певицы Валерии.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов заявил, что российский артист займет четвертое место на конкурсе "Евровидение-2019". Он предположил, что Сергею Лазареву не хватит буквально долей процента до третьей строчки.

Напомним, что 16 мая прошел второй полуфинал песенного состязания. Вместе с российский артистом в финал прошли участники из Дании, Швеции, Швейцарии, Албании, Мальты, Норвегии, Азербайджана и Северной Македонии. Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая в Израиле.