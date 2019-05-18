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Шоу-бизнес

Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"

Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Музыкальный продюсер прокомментировал выступление Сергея Лазарева в полуфинале "Евровидения-2019". По мнению Иосифа Пригожина, песня артиста больше подходит для концерта, чем международного конкурса.
прочитано 2361 раз

Продюсер отметил, что музыкант, выступающий от России, выглядел на сцене безупречно. Он не спел ни одной фальшивой ноты. Несмотря на это у Сергея Лазарева есть очень серьезные соперники. "Мне очень понравился участник от Азербайджана, хитовая песня. Понравились Швеция, Нидерланды", – рассказал Иосиф Пригожин журналистам.

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Он постарался представить, как все композиции могли бы звучать по радио. По мнению продюсера, песня Сергея Лазарева идеально подошла бы для концерта, но не конкурса, уточняет RT.  "То есть Лазарев выглядит фундаментально круто, песня мощная. Но она для концерта, шикарный номер", – заключил супруг певицы Валерии.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов заявил, что российский артист займет четвертое место на конкурсе "Евровидение-2019". Он предположил, что Сергею Лазареву не хватит буквально долей процента до третьей строчки.

Напомним, что 16 мая прошел второй полуфинал песенного состязания. Вместе с российский артистом в финал прошли участники из Дании, Швеции, Швейцарии, Албании, Мальты, Норвегии, Азербайджана и Северной Македонии. Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая в Израиле. 

Автор: Полина Крылова18 мая 2019, 17:48
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Победят Нидерланды, Сев.Мальта, Швеция или Азербайджан, они реально лучше нас по всем параметрам. Есть конечно ещё темные лошадки - страны пятерки и Израиль, но сильно вряд ли... особенно этот британский жиробас. Лазарев был шикарен, но не победитель увы. И что значит "жестко поставил на место" ? Его спросили он ответил и ничего нового, о чем не знают и не видят все, Пригожин не сказал, так же как ничего уничижительного в адрес Лазарева.
Гость
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Сергея жаль Но,как не старайся,какую бы красивую песню он не спел,никто России не даст 1 место и всенм это понятно Не надо было вообще учавствовать в этом балагане
Гость
Ответить
Это только Россия всегда <цензура> своих представителей,
все в зависти живут , встречают и провожают по одёжке.
Гость
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Вместо поддержки вездесущий Пригожин ищет изъяны. И не у Лазарева, а у Киркорова. Покоя ему нет, что после того как Киркоров проедет с туром по городам и весям им с Валерией там делать нечего. Нет сборов, нет аншлагов. Все счёты сводит. Как будто сам может написать хорошую песню.
Гость
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50-letnei ne pojushei,a kri4ashei Valeriei.
Гость
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Prigozin! Lu4she zaimis svoei 59-letnei staroi barbi.Vse,4to ozet i delaet,eto demonstriruet svoi oshi i shmotki.Da do smehotvornogo moloditsja.
Гость
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Извините, но не каркайте заранее.... Давайте поболеем за Сергея! Его голос и его желание победить должны помочь ему!!!
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