Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"
Продюсер отметил, что музыкант, выступающий от России, выглядел на сцене безупречно. Он не спел ни одной фальшивой ноты. Несмотря на это у Сергея Лазарева есть очень серьезные соперники. "Мне очень понравился участник от Азербайджана, хитовая песня. Понравились Швеция, Нидерланды", – рассказал Иосиф Пригожин журналистам.
Он постарался представить, как все композиции могли бы звучать по радио. По мнению продюсера, песня Сергея Лазарева идеально подошла бы для концерта, но не конкурса, уточняет RT. "То есть Лазарев выглядит фундаментально круто, песня мощная. Но она для концерта, шикарный номер", – заключил супруг певицы Валерии.
Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов заявил, что российский артист займет четвертое место на конкурсе "Евровидение-2019". Он предположил, что Сергею Лазареву не хватит буквально долей процента до третьей строчки.
Напомним, что 16 мая прошел второй полуфинал песенного состязания. Вместе с российский артистом в финал прошли участники из Дании, Швеции, Швейцарии, Албании, Мальты, Норвегии, Азербайджана и Северной Македонии. Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая в Израиле.
Прославленная фигуристка сделала заявление
Детали внезапной гибели
Интимный ролик оценили поклонники
Пользователи осыпали ее комплиментами
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Мой мужчина меня бьет
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Бросил на 6 неделе беременности
Пухлые лучше худых
Бессонница. Как быть?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Как найти свое место?
Жить вместе до брака
Не получаю удовлетворения
Не могу себя принять
Взять кредит на свадьбу
Стас Садальский
Ирина Шейк и Бреди растались
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Дочь ушла из дома
Вернулся спустя год
Разин достал уже
Сон
Отбирают квартиру
Прости, тутка.
Подруга замутила с моим бывшим
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Игра престолов!!!
Увеличила губы,а он меня бросил
Она ушла к моему другу