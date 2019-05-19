"Чуть-чуть моложе Пугачевой": Кожевниковой без макияжа крепко врезали
На снимке артистка позирует в черном топе и зеленой рубашке на сиденье автомобиля. Для повседневного образа она выбрала минимальное количество макияжа. "Мне кажется, я выгляжу лет на 25... Или я себе льщу?", – спросила Мария Кожевникова у своих подписчиков.
Большинство пользователей не согласились с артисткой. Некоторые из них заявили, что отдельные черты выдают настоящий возраст. "Глаза выдают возраст, в 25 лет у девушек более легкомысленный взгляд", "Нет, у 25-летних другой взгляд. Выдает возраст опыт в глазах, этим стоит гордиться", – написали они.
Другие поклонники отметили, что для своего возраста Мария Кожевникова выглядит отлично. "Красивая женщина в любом возрасте красивая. А вы очень красивая и умная", "У вас очень миловидные черты лица!", "Прекрасна! Ни одной морщинки. И фигура как у девочки", – выразили свое мнение комментаторы.
Не обошлось и без ироничных замечаний. "Чуть-чуть моложе Пугачевой", "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит", – отметили пользователи.
Ранее актриса опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она запечатлена с большим животом. В подписи к посту Мария Кожевникова указала, что снимок был сделан, когда она была на шестом месяце беременности. "Лучше проявить пленку через два года, чем никогда", – написала артистка.
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