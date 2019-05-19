Паулина Андреева потеряла чувство стиля
Вчера девушка со свои избранником появились на премьере драмы "Боль и слава". Пару сразу же окружили фэшн-фотографы.
Для ковровой дорожки актриса выбрала смелый наряд – черное платье, украшенное белыми лентами. Главный акцент был сделан на бюсте и представлял из себя корсет со слегка распущенной шнуровкой. Бондарчук решил сделать более консервативный выбор и предпочел классический смокинг.
Сегодня девушка уже выложила фотографию со вчерашнего вечера на свою страницу в Instagram. Ярые фанаты моментально начали осыпать Андрееву комментариями разного характера.
"Шикарна!", "Роскошная", "Самая красивая!", – восторженно писали преданные поклонники. Но нашлись и те, кто не оценил вкус актрисы.
"Была такая милая девочка, переборщила с гламурностью", – высказала мнение одна из подписчиц.
Напомним, впервые Паулина Андреева и Федор Бондарчук представили себя парой летом 2016 года. Многие считали, что их союз не продержится долго, но со временем они стали только чаще сверкать вместе.
Отметим, что папарацци заметили кольцо на безымянном пальце актрисы. Уж очень сильно оно напоминает обручальное.
Прославленная фигуристка сделала заявление
Детали внезапной гибели
Жестокие подписчики растерзали Лалу в честь праздника
В Сети появился официальный документ
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Мой мужчина меня бьет
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Не получаю удовлетворения
Бессонница. Как быть?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Не могу себя принять
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Дочь ушла из дома
Стас Садальский
Взять кредит на свадьбу
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Увеличила губы,а он меня бросил
Отбирают квартиру
Вернулся спустя год
Сон
Прости, тутка.
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Она ушла к моему другу
Замуж за иностранца