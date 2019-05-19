Паулина Андреева потеряла чувство стиля

Актриса, певица и по совместительству возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева посетила 72-ой Каннский кинофестиваль во Франции. Девушка удивила всех столь неподходящим образом.



Вчера девушка со свои избранником появились на премьере драмы "Боль и слава". Пару сразу же окружили фэшн-фотографы.

Для ковровой дорожки актриса выбрала смелый наряд – черное платье, украшенное белыми лентами. Главный акцент был сделан на бюсте и представлял из себя корсет со слегка распущенной шнуровкой. Бондарчук решил сделать более консервативный выбор и предпочел классический смокинг.

Сегодня девушка уже выложила фотографию со вчерашнего вечера на свою страницу в Instagram. Ярые фанаты моментально начали осыпать Андрееву комментариями разного характера.

"Шикарна!", "Роскошная", "Самая красивая!", – восторженно писали преданные поклонники. Но нашлись и те, кто не оценил вкус актрисы.

"Была такая милая девочка, переборщила с гламурностью", – высказала мнение одна из подписчиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_) 18 Май 2019 в 4:21 PDT

Напомним, впервые Паулина Андреева и Федор Бондарчук представили себя парой летом 2016 года. Многие считали, что их союз не продержится долго, но со временем они стали только чаще сверкать вместе.

Отметим, что папарацци заметили кольцо на безымянном пальце актрисы. Уж очень сильно оно напоминает обручальное.

