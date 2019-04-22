Андреева сорвала съемку неожиданной выходкой
На Первом канале выходит сериал "Лучше, чем люди", где главную роль – бота Арисы – сыграла одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Паулина Андреева. В многосерийном фильме ярко показано, чем чревата роботизация мира.
Актриса рассказала о картине: "В большинстве своем боты, населяющие сериал "Лучше, чем люди", призваны помогать людям – жить в семьях, работать в больницах. Это отдельная "нация". Интрига в том, что мой бот – исключительный. У Арисы установлены программы, которые создают ощущение, что она все понимает, чувствует, умеет бояться или переживать. А может, она и правда все это чувствует".
Паулина Андреева работала с хореографом, учась не моргать, не дышать полной грудью. Актриса рассказала случай, который произошел во время съемок. "Была сцена, когда я стояла между персонажами Кирилла Кяро и Александра Кузнецова, которые выясняли отношения. Дубль длился три минуты: это невероятно долго, если ты не можешь вообще ничего – ни моргать, ни чесаться, ни двигаться. И вот я чихнула", – цитирует Паулину Андрееву сайт "Комсомольская правда". По словам актрисы, после этого съемочная группа еще долго не могла прийти в себя от эмоций – люди были "в истерике от смеха".
При этом она призналась, что не хотела бы иметь робота-помощника. Актриса отметила, что побаивается столь высоких технологий, ведь тогда у людей велик риск потерять контроль над ними. Паулина Андреева заключила: "Все технологии сегодняшнего дня – это и зависимость, и угроза, и опасность – и все это дело рук человека".
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