Названа причина провала Лазарева на "Евровидении-2019"
Сергею Лазареву не хватит буквально долей процента для того, чтобы занять третью ступень пьедестала почета на международном песенном конкурсе. Такую судьбу российскому участнику "Евровидения-2019" пророчит Александр Кинжинов.
"Главный вопрос в эти дни: "Кто победит на "Евровидении"? Так вот. Женщин в финале не будет. Однажды, делая прогноз относительно победителя на "Битве…", я ошибся, сказав, что финал будет чисто мужским, но тут уверен на 80%, что прав", – заявил финалист шоу "Битва экстрасенсов".
Специалист по эзотерике уверен, что победит в международном песенном конкурсе северная страна. Александр, конечно, болеет за Сергея Лазарева, но, к сожалению, видит, что российскому представителю чуть-чуть не хватит баллов, чтобы занять третье место.
Александр Кинжинов известен тем, что хорошо гадает на картах. Что же касается предсказаний важных событий, то этот талант экстрасенса еще нуждается в подтверждении. Пока что можно отметить: это предсказание совпадает с прогнозами букмекеров. Они также считают, что Сергею Лазареву не хватит около 1%, чтобы занять третье место, пишет Wday.ru.
Сергей Лазарев 16 мая успешно выступил во втором полуфинале "Евровидения-2019". В финальную часть конкурса вместе с представителем России прошли участники из Швейцарии, Дании, Швеции, Албании, Мальты, Норвегии, Северной Македонии и Азербайджана. Финал "Евровидения" состоится 18 мая в Тель-Авиве.
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