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Названа причина провала Лазарева на "Евровидении-2019"

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Лазарев в финале "Евровидения-2019" немного не дотянет до третьего места. Такой результат конкурса прогнозирует финалист шоу "Битва экстрасенсов".
прочитано 6221 раз

Сергею Лазареву не хватит буквально долей процента для того, чтобы занять третью ступень пьедестала почета на международном песенном конкурсе. Такую судьбу российскому участнику "Евровидения-2019" пророчит Александр Кинжинов.

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"Главный вопрос в эти дни: "Кто победит на "Евровидении"? Так вот. Женщин в финале не будет. Однажды, делая прогноз относительно победителя на "Битве…", я ошибся, сказав, что финал будет чисто мужским, но тут уверен на 80%, что прав", – заявил финалист шоу "Битва экстрасенсов".

Специалист по эзотерике уверен, что победит в международном песенном конкурсе северная страна. Александр, конечно, болеет за Сергея Лазарева, но, к сожалению, видит, что российскому представителю чуть-чуть не хватит баллов, чтобы занять третье место.

Александр Кинжинов известен тем, что хорошо гадает на картах. Что же касается предсказаний важных событий, то этот талант экстрасенса еще нуждается в подтверждении. Пока что можно отметить: это предсказание совпадает с прогнозами букмекеров. Они также считают, что Сергею Лазареву не хватит около 1%, чтобы занять третье место, пишет Wday.ru.

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Публикация от Сергей Лазарев (@lazarevsergey_very)

Сергей Лазарев 16 мая успешно выступил во втором полуфинале "Евровидения-2019". В финальную часть конкурса вместе с представителем России прошли участники из Швейцарии, Дании, Швеции, Албании, Мальты, Норвегии, Северной Македонии и Азербайджана. Финал "Евровидения" состоится 18 мая в Тель-Авиве. 

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2019, 15:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Георгий
Ответить
И песню не ту спел.Взял бы, к примеру, такой текст: "Уэловский причал. Борт траулера "Вайда". Однажды повстречал Я там полячку Ванду. Уходим завтра в рейс На долгие полгода. И времени в обрез На судне у народа. В ту ночь я испытал С прекраснотелой полькой Любви девятый вал На корабельной койке..." Ну, и т.д.
Гость
Ответить
А это ниче что на Евровидении нет никакого "пьедестала почета" из трех мест ? Там есть только одно место - первое и только один приз, если ты не первый, то уже пофиг какой второй или двадцать шестой, абсолютно одинаково. Ясновидящий правил конкурса ясно не видит да ? )) Ну а то, что победы России и в этом году не видать, как своих ушей, стало очевидно всем ещё вчера, после выступления Лазарева и других, причем, никакие политические игры тут не при чем.
Гость
Ответить
Кто бы сомневался, что Лазарев не победит! Ни голоса, ни фантазии! Да и какая же может быть фантазия у клоуна в перьях фильки, который курирует своего гей дружка!
Гость
Ответить
знаем мы этих" финалистов" после передачи Соболева.
1

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