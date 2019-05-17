Сафронов призвал к бойкоту "Евровидения"
"Я не большой поклонник современной эстрады,
но за Сергеем Лазаревым слежу, – признался художник в интервью "Дни.ру". – Мне нравится этот исполнитель. В прошлый раз я, как и сотни тысяч россиян, болел за него на "Евровидении". У Сергея было замечательное выступление, очень профессиональное. Я думал, что именно он получит первое место, тем более зрители отдали победу ему".
Никас подчеркнул, что "Евровидение" – международная площадка, где слово народа должно быть главным. Третье место, на которое Лазарев скатился в 2016-м после голосования организаторов, нельзя считать справедливым.
"Это предвзятость. Политика, которая лезет в искусство, и в результате получается черт знает что! – возмутился Сафронов. – Смотрите, что вообще происходит в мире: западные политиканы постоянно пытаются внедриться во все сферы и контролировать их. И "Оскар" стал политическим, и даже Нобелевская премия – вспомните, ее присудили американскому президенту Бараку Обаме за мир, хотя на самом деле он развязал войну. Я абсолютно уверен: нельзя смешивать науку, искусство и политику – ничего хорошего из этого не выйдет".
"Мне показывали основных конкурентов Лазарева. Я считаю, на их фоне он выделяется, – продолжил художник. – Думаю, что симпатия зрителей и в этот раз будет на его стороне. А если при таком раскладе ему снова не отдадут победу, значит, конкурс не стоит больше смотреть и отправлять туда исполнителей от России. Нужно будет объявить бойкот".
Напомним, что финал 64-го конкурса песни "Евровидение" состоится в Тель-Авиве 18 мая. Сергей Лазарев с композицией Scream выступит под пятым номером.
Спортсменка сделала неожиданное признание
Артисту нарочно не вызывали скорую помощь
Ее скоропостижный уход стал шоком для друзей
Певица-де осквернила святой для Израиля день
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Ищите мужика по расчету
Секс
Как найти свое место?
Пухлые лучше худых
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Разин достал уже
Прости, тутка.
Бросил на 6 неделе беременности
Бессонница. Как быть?
Хватит гадить в подъездах!!!
Взять кредит на свадьбу
Не получаю удовлетворения
Дочь ушла из дома
Сон
Гей скандал на канале Россия
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Жить вместе до брака
Отбирают квартиру
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Стас Садальский
Что подарить на годовщину свадьбы?