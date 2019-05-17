Сафронов призвал к бойкоту "Евровидения"

Сергей Лазарев второй раз пытается добыть победу на главном песенном конкурсе Старого Света. В нынешнем году накал страстей вокруг "Евровидения" особенно высок: смотреть финал собираются даже те, кто не проявлял интереса к поп-музыке. Среди них и живописец Никас Сафронов.



"Я не большой поклонник современной эстрады, но за Сергеем Лазаревым слежу, – признался художник в интервью "Дни.ру". – Мне нравится этот исполнитель. В прошлый раз я, как и сотни тысяч россиян, болел за него на "Евровидении". У Сергея было замечательное выступление, очень профессиональное. Я думал, что именно он получит первое место, тем более зрители отдали победу ему".



Никас подчеркнул, что "Евровидение" – международная площадка, где слово народа должно быть главным. Третье место, на которое Лазарев скатился в 2016-м после голосования организаторов, нельзя считать справедливым.

"Это предвзятость. Политика, которая лезет в искусство, и в результате получается черт знает что! – возмутился Сафронов. – Смотрите, что вообще происходит в мире: западные политиканы постоянно пытаются внедриться во все сферы и контролировать их. И "Оскар" стал политическим, и даже Нобелевская премия – вспомните, ее присудили американскому президенту Бараку Обаме за мир, хотя на самом деле он развязал войну. Я абсолютно уверен: нельзя смешивать науку, искусство и политику – ничего хорошего из этого не выйдет".

"Мне показывали основных конкурентов Лазарева. Я считаю, на их фоне он выделяется, – продолжил художник. – Думаю, что симпатия зрителей и в этот раз будет на его стороне. А если при таком раскладе ему снова не отдадут победу, значит, конкурс не стоит больше смотреть и отправлять туда исполнителей от России. Нужно будет объявить бойкот".

Напомним, что финал 64-го конкурса песни "Евровидение" состоится в Тель-Авиве 18 мая. Сергей Лазарев с композицией Scream выступит под пятым номером.