"Грустно": Марина Анисина объявила о смерти

Марина Анисина обратилась к общественности с грустной вестью. Прославленная фигуристка объявила о смерти.

Заявление Марина Анисина сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Спортсменка начала с того, что напомнила: ее мать Ирина Черняева тоже была фигуристкой и тоже каталась в паре. Ее наставником была легендарный тренер Татьяна Тарасова. А партнером Василий Благов.

"Был... Увы, в новостях сми даже не упомянули об уходе и похоронах этого замечательного фигуриста. Он ушел в мир иной 9 мая в 64 года... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Марина Анисина. Она выразила соболезнования родным и близким прославленного фигуриста. Спортсменка отметила веселый нрав, глубину и настоящие мужские качества Василия Благова.

"С подачи Татьяны Анатольевны его называли "подъемным краном" за надежные верхние поддержки. Моя мама в его руках чувствовала себя, как парящая птица... Царство небесное Вам, Василий Вячеславович!" – завершила свой пост Марина Анисина. Многочисленные подписчики присоединились к фигуристке и выразили соболезнования семье Василия Благова.

Кстати, несмотря на завершение собственной спортивной карьеры, Марина Анисина все равно продолжает кататься. Так, она опубликовала видео, на котором запечатлела себя на льду в компании сына Мик Анжеля и дочери Эвы Влады, которых она родила в браке с одним из самых скандальных и эпатажных артистов Никитой Джигурдой.

Отметим, что наследники необычной пары предпочли не идти по стопам родителей. Оба занимаются большим теннисом. Напомним, несколько лет назад Никита Джигурда и Марина Анисина оформили развод. Однако пара продолжает воспитывать детей вместе, а также много времени проводит вдвоем. В своих интервью Никита Джигурда не раз утверждал, что Марина Анисина является его единственной любовью в жизни.