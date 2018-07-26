Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи

Новый конфликт назрел вокруг семейства Никиты Джигурды. Выяснилось, что бывшая коллега долгое время пыталась увести артиста из семьи, копируя образ его супруги.

Скандальные подробности выяснились в эфире передачи "На самом деле". В студии появилась бывший директор звезды Антонина Саврасова. Она призналась, что всеми силами пыталась привлечь внимание Никиты Джигурды и даже стала копировать стиль Марины Анисиной – перекрасила в яркий цвет волосы, носила похожие наряды.

Никите Антонина постоянно рассказывала о выдуманных изменах его супруги. При этом экспертов в студии Саврасова уверяла, что не пыталась соблазнить артиста. Однако детектор лжи опроверг ее утверждения. Выяснилось, что Антонина испытывала влечение к артисту и хотела занять место его жены. Но мечта никак не превращалась в реальность – и она стала мстить ему.

Тут подвернулась история с завещанием близкой подруги Джигурды, Людмилы Браташ. Предпринимательница оставила артисту многомиллионное наследство, но родственники женщины не верят в подлинность завещания и пытаются его оспорить. Антонина стала искать компромат на Джигурду и его супругу, чтобы помочь сестре Людмилы выиграть судебное дело.

"Увы, я раньше верила Антонине Саврасовой. Пока сама не убедилась, что она лжет! И мне, и Никитосу, и на программах, и в СМИ", - заявила экс-супруга Джигурды Марина. Она добавила, что ей жаль "эту несчастную, одинокую женщину".

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) 25 Июл 2018 в 11:31 PDT

Фигуристка Марина Анисина и артист Никита Джигурда встретились в 2007 году, на телешоу "Танцы на льду". Вскоре у пары родился сын Мик-Анжель Крист и дочь Эва-Влада. Позже Марина и Никита заключили брак. Через некоторое время пара со скандалом рассталась. Однако затем отношения вступили в новую фазу – Джигурда и Анисина проводят все больше времени вместе, пишет "Телепрограмма".