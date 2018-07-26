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Шоу-бизнес

Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov/Russian Look
Новый конфликт назрел вокруг семейства Никиты Джигурды. Выяснилось, что бывшая коллега долгое время пыталась увести артиста из семьи, копируя образ его супруги.
прочитано 841 раз

Скандальные подробности выяснились в эфире передачи "На самом деле". В студии появилась бывший директор звезды Антонина Саврасова. Она призналась, что всеми силами пыталась привлечь внимание Никиты Джигурды и даже стала копировать стиль Марины Анисиной – перекрасила в яркий цвет волосы, носила похожие наряды.

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Никите Антонина постоянно рассказывала о выдуманных изменах его супруги. При этом экспертов в студии Саврасова уверяла, что не пыталась соблазнить артиста. Однако детектор лжи опроверг ее утверждения. Выяснилось, что Антонина испытывала влечение к артисту и хотела занять место его жены. Но мечта никак не превращалась в реальность – и она стала мстить ему.

Тут подвернулась история с завещанием близкой подруги Джигурды, Людмилы Браташ. Предпринимательница оставила артисту многомиллионное наследство, но родственники женщины не верят в подлинность завещания и пытаются его оспорить. Антонина стала искать компромат на Джигурду и его супругу, чтобы помочь сестре Людмилы выиграть судебное дело.

"Увы, я раньше верила Антонине Саврасовой. Пока сама не убедилась, что она лжет! И мне, и Никитосу, и на программах, и в СМИ", - заявила экс-супруга Джигурды Марина. Она добавила, что ей жаль "эту несчастную, одинокую женщину".

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)

Фигуристка Марина Анисина и артист Никита Джигурда встретились в 2007 году, на телешоу "Танцы на льду". Вскоре у пары родился сын Мик-Анжель Крист и дочь Эва-Влада. Позже Марина и Никита заключили брак. Через некоторое время пара со скандалом рассталась. Однако затем отношения вступили в новую фазу – Джигурда и Анисина проводят все больше времени вместе, пишет "Телепрограмма".

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Автор: Андрей Евлампиев26 июля 2018, 19:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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