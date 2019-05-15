Екатерина Варнава в роли БДСМ-зайки

Резидент Comedy Women выложила пикантную фотографию со своей коллегой. Подпись к фото весьма необычная: "Садо и Мазо".

На снимке Екатерина сидит в кресле в кожаной маске зайца. Ей на колени взобралась ее коллега – Наталья Еприкян.

Она тоже в БДСМ-изделии. Вот только не зайчика, а кошечки.

Провокационное фото вызвало волну комментариев подписчиков. Многие задались вопросом: кто садо, а кто мазо на этом снимке? Некоторые из них нашли ответ.

"Наталья Андреевна доминирует, впрочем, как всегда", – определила одна из подписчиц.

Нашлись и те, кто негативно отреагировал на такой контент. Прямых оскорблений не поступало, зато не обошлось без едких шуток.

"Вы под чем, Варнава?" – ядовито поинтересовался интернет-пользователь.



В последнее время Екатерина Варнава все чаще стала выкладывать откровенные фото. Как ранее писали "Дни.ру", актриса опубликовала снимок, на котором позирует топлес. Актриса запечатлена с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такого креативного решения и оставили восторженные комментарии.