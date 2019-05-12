Семья Алсу выступила с заявлением после скандала на "Голос.Дети"
Отец юной исполнительницы рассказал, что никто из членов семьи не обращался с просьбой ни к голландской организации Talpa, владеющей правами на проект "Голос.Дети", ни к другим организациям и лицам, которые связаны с шоу.
"Данная информация является ложной, представляет собой "фейк-ньюс" с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребенка и манипулирования общественным мнением", – передал "Дни.Ру" директор Алсу слова бизнесмена Ян Абрамова.
Ранее стало известно о том, что эксперты Group-IB и сотрудники компании Talpa отказались обнародовать промежуточные результаты проверки итогов голосования. 12 мая некоторые СМИ написали о том, что отец Микеллы Абрамовой связался с представителями организаций и потребовал засекретить информацию.
Напомним, что дочь певицы Алсу стала победительницей шестого сезона проекта "Голос.Дети". Она набрала 56,5% голосов. Второе место занял исполнитель Максим Ержан, получивший 27,9%. В тройку лидеров также вошел юный певец Валерий Кузаков. Он набрал 15,6% голосов.
В конце апреля жители Башкирии назвали решение перепроверить итоги голосования шоу "Голос.Дети" оскорбительным. Они заявили, что Микелла Абрамова заслуженно получила такое большое количество голосов.
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