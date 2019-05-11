Волочкова заразила москвичей опасной болезнью
Балетную растяжку – почти как у Анастасии Волочковой – решила продемонстрировать девушка на станции Тропарево. Фотография москвички в красном купальнике, растянувшейся в шпагате на фоне информационной стойки, появилось в Instagram столичной подземки.
Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторым показалось, что задирать ноги в общественном месте неприлично. Другие решили, что "Волочкова уже не та".
Однако большинство фолловеров оценили трудолюбие и усилия, которые приложила девушка, чтобы добиться такого результата. Однако выставить балл за исполнение трудного упражнения может только Анастасия Волочкова, признают пользователи.
На днях балерина решила приоткрыть завесу тайны: Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram фото, на котором сидит в обнимку с любимым мужчиной. На сей раз на снимке видна рука тайного Ромео.
Поклонники надеются, что еще несколько таких снимков – и им удастся собрать портрет таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой. Фолловеры с нетерпением ждут продолжения публикаций.
Напомним, знаменитый шпагат Анастасии Волочковой не дает покоя звездам. Его пытались уже повторить Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Ксения Собчак. Пользователей их попытки не впечатлили: знаменитостей обвинили в том, что они хотят поднять свой рейтинг, используя оригинальную методику Волочковой, пишет Teleprogramma.pro.
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