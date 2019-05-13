Волочкова нелепо рухнула на шоу Кудрявцевой
Новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен здоровому образу жизни. Знаменитости раскрыли свои секреты похудения. К примеру, актриса Ирина Безрукова питается раздельно, а молоко животного происхождения исключено из ее рациона.
Интересно, что на съемках и гости, и ведущие предстали в неформальных образах. Оскар Кучера продемонстрировал широкие накачанные плечи в сером спортивном костюме. На его соведущей Лере Кудрявцевой были синий пиджак, белая короткая юбка и высокие кроссовки. Среди гостей отметилась балерина Анастасия Волочкова, представшая перед публикой в белой футболке со стразами и обтягивающих голубых джинсах.
Кстати, танцовщица попала в неловкую ситуацию на съемках шоу. Тренер предложил звездам поприседать с подскоками, и Анастасия с радостью согласилась. Но если большинство участников быстро подстроились, то балерина выбилась из общей массы, а затем вовсе потеряла равновесие и нелепо рухнула. Оскар Кучера и Антон Зацепин среагировали быстро, но все же не смогли ее поймать.
Однако Волочкова не смутилась. Посмеявшись, она взгромоздилась на тренера, чтобы продемонстрировать упражнение "Планка с партнером". Это получилось великолепно, о чем свидетельствовали аплодисменты в зале. А позже артистка рассказала, как ей удается оставаться стройной, несмотря на давно завершившуюся балетную карьеру.
Анастасия Волочкова заверила, что своей формой обязана многолетним тренировкам, в том числе растяжке. Она призналась, что, попав в училище, не могла поднять ногу даже на 90 градусов. Однако благодаря регулярным занятиям добилась того, что поперечный и продольный шпагаты стали ее визитной карточкой. В подтверждение своих слов Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку под гром оваций.
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