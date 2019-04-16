Прилучный в панике: семейство разбудила пожарная сигнализация
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сейчас на гастролях в Канаде. Звездная пара отлично проводит свободное от спектаклей время, осматривая местные достопримечательности. Сильное впечатление на актеров произвел Ниагарский водопад. Супруги признались, что испытали смешанное чувство - восторга и страха одновременно.
Сильные впечатления должны были отвлечь Павла Прилучного с супругой от неприятных воспоминаний об инциденте, который произошел сразу после их прибытия в Канаду. После 10-часового перелета актеры едва добрались до отеля, где без сил упали в кровать и заснули. Однако выспаться им не удалось.
Супругов среди ночи разбудила пожарная сигнализация. Супруга Павла Прилучного, которая перед сном принимала горячий душ, решила, что тревога поднялась из-за пара в ванной комнате. Однако, позвонив на ресепшн, Агата выяснила, что в отеле произошло возгорание и к ним едет пожарная команда.
Пожарные, к счастью, быстро устранили причину задымления. Павел Прилучный с супругой быстро вернулись в номер, к прерванному отдыху, сообщает "7Дней".
Совсем недавно в отношениях Муцениеце и Прилучного все было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году их отношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павел жили раздельно, но потом им удалось помириться.
В одном из интервью интервью Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный очень ревнив. Актриса назвала любовь мужа нездоровой. Павел не отпускает Агату одну на курорт.
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