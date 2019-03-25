Варнава возбудила россиян интимным снимком

Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлес. Пользователи не смогли пройти мимо пикантного поста и поделились своими мыслями.



На черно-белых фотографиях актриса запечатлена с короткой стрижкой и ножницами в руках. В подписи к посту звезда в шутку назвала себя женщиной-фриком и указала стилистов и визажистов, которые помогли создать такой "сумасшедший" образ.

Подписчики пришли в восторг от интимных снимков Екатерины Варнавы: "Очень загадочная. Команда – молодец! Но без такой шикарной модели у них ничего бы не получилось! Умничка!", "Боже мой! Какая ты красоточка!", "Бомба", "Мне очень нравитесь Вы как внешне, так и внутренне. Оставайтесь собой!"

Не обошлось и без замечаний. Некоторые пользователи спросили, когда звезда обратится к пластическим хирургам, чтобы исправить недостатки. "Нос не хотите прооперировать?" – написал один из них.

Напомним, что недавно телеведущая стала гостьей YouTube-шоу Comment Out. Артистка должна была оставить обидный комментарий о продюсере Максиме Фадееве под последней публикацией в Instagram спортсмена Федора Емельяненко. Екатерина Варнава отказалась сделать это, и тогда соперник, хореограф Мигель, срезал с нее бюстгальтер.