Варнава возбудила россиян интимным снимком
На черно-белых фотографиях актриса запечатлена с короткой стрижкой и ножницами в руках. В подписи к посту звезда в шутку назвала себя женщиной-фриком и указала стилистов и визажистов, которые помогли создать такой "сумасшедший" образ.
Подписчики пришли в восторг от интимных снимков Екатерины Варнавы: "Очень загадочная. Команда – молодец! Но без такой шикарной модели у них ничего бы не получилось! Умничка!", "Боже мой! Какая ты красоточка!", "Бомба", "Мне очень нравитесь Вы как внешне, так и внутренне. Оставайтесь собой!"
Не обошлось и без замечаний. Некоторые пользователи спросили, когда звезда обратится к пластическим хирургам, чтобы исправить недостатки. "Нос не хотите прооперировать?" – написал один из них.
Напомним, что недавно телеведущая стала гостьей YouTube-шоу Comment Out. Артистка должна была оставить обидный комментарий о продюсере Максиме Фадееве под последней публикацией в Instagram спортсмена Федора Емельяненко. Екатерина Варнава отказалась сделать это, и тогда соперник, хореограф Мигель, срезал с нее бюстгальтер.
Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Заслуженный тренер России опубликовала откровенное письмо
Артистка поделилась снимками с отдыха
Актер, оказывается, имел в виду отвращение к грязи на улицах
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Сказал, что ему нужна девственница
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
3 сигареты в день много?
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Колоть губы во время беременности
Может ли девушка сделать первый шаг?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?