Шокирующие подробности родов Алины Кабаевой

Новость о рождении двойни у Алины Кабаевой стала настоящей сенсацией. Журналисты взяли интервью у одной из пациенток роддома, где якобы произвела малышей на свет прославленная гимнастка.

На протяжении нескольких дней СМИ шумят о том, что 7 мая Алина Кабаева якобы родила двойню в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова под наблюдением лучших специалистов. Сообщалось, что после разрешения от бремени спортсменку перевели в VIP-палату, а еду доставляли из элитных ресторанов.

Алина Кабаева не прокомментировала эти данные, и любопытствующие журналисты отправились в тот самый госпиталь. Они поговорили с клиентками клиники, чтобы выяснить, рожала ли там гимнастка, и что вообще происходило в учреждении в последнее время.

Женщина, несколько месяцев наблюдающаяся в роддоме, рассказала, что с начала апреля там постоянно сновали люди в штатском, с рациями и наушниками-проводками, а ближе к 20 апреля всем объявили о переселении, ничего не уточнив. По словам дамы, это коснулось целого этажа и половины соседнего. "Всех уплотнили, а новых пациентов в эти дни даже не принимали", – отметила она.

Кроме того, в конце апреля якобы возникли сложности с проходом на территорию госпиталя для посетителей. "Ни войти, ни въехать. Забор был закрыт, ввели строгую пропускную систему", – заявила собеседница. Она отметила, что между майскими праздниками находящаяся на территории роддома поликлиника не работала. Впрочем, это могло быть и плановое закрытие, не исключила женщина.

На ее этаже был очень жесткий режим. "Везде люди в штатском. Несколько раз просили не стоять и не глядеть в окна. В какие-то отдельные моменты. Я не знаю, может, выписывали ее в этот момент с детьми. Или навещал ее кто-то. Не могу сказать. И постоянно усиление в гардеробной. Там вообще людей в штатском круглосуточно было больше, чем здешнего персонала", – цитирует даму канал на "Яндекс.Дзен" "Спорт и сплетни". Впрочем, она призналась, что Алину Кабаеву не видела, поэтому не утверждает, будто атмосфера таинственности и напряженности была связана с гимнасткой.