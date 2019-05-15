Оскандалившегося Михалкова втянули в серьезные разборки

Никиту Михалкова попросили не поджигать карельскую деревню Кинерма. Фильм его студии ТРИТЭ можно снять и в другом месте. Жертвовать памятником архитектуры, по мнению жителей деревни, неразумно.

Жители деревни обратились и к самому Никите Михалкову, и к местным властям. Они требуют отменить съемки эпизода со сжиганием декораций, ведь в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру для забора воды находится в шести километрах.

Кинерму убеждают, что все "пиротехническое шоу" пройдет под бдительным надзором МЧС. Однако выясняется, что на официальном уровне до сих пор ничего не согласовано, а подготовка к съемкам опасного эпизода с природной катастрофой идет полным ходом.

Студия Никиты Михалкова решила именно в Кинерме снимать свой фильм "Огонь", рассказывающий о буднях авиалесохраны. Однако у местных жителей уже есть опыт общения с киношниками: один раз навалили мусора, другой – декорации перекрыли крышу дома 86-летнего дедушки. А на сей раз потребовался настоящий огонь, и для съемок строят дом по соседству с настоящими деревянными избами.

Кинерма – карельская деревня, объявленная комплексным памятником истории. Первые упоминания о ней относятся к XVI веку. Поселение входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Семь домов тут признаны памятниками архитектуры.

Проживают в Кинерме шесть человек, которые просят Никиту Михалкова не лишать их жилья, а страну – еще одного исторического памятника. Кинерму ежегодно посещают до пяти тысяч туристов, передает РИА Новости. У всех на слуху недавняя трагедия в Кондопоге, где дотла сгорела знаменитая Успенская церковь.